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ЗСУ беруть ворога у кліщі на ключовому напрямку: де захлинувся наступ РФ

Даяна Швець
3 травня 2025, 10:20
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Сили оборони ведуть активні дії та фактично стискають війська противника з двох боків, розповів Коваленко.
ВСУ, Купянск
Російські війська не можуть прорватися до Куп'янська / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap.live

Ключове:

  • Спроба просування на Куп'янськ з півночі виявилася невдалою через недостатність ресурсів у РФ
  • Сили оборони України стримують подальше просування росіян, фактично беручи їх у кліщі на цій ділянці

Російські сили наразі зосереджують свої головні зусилля на просуванні в районі між річками Оскіл і Чорний Жеребець. Як повідомив військово-політичний аналітик Олександр Коваленко в ефірі YouTube-каналу OBOZ UA, пріоритетним напрямком ворога є рух у бік населеного пункту Борова, задля чого задіяні підрозділи 1-ї танкової армії.

У зазначеному регіоні розташовані села Колесниківка та Кругляківка. Саме вони, за словами експерта, відіграють ключову роль у просуванні окупаційних військ як на північ (до Куп’янська), так і на південь – у бік Борової. Південний вектор наразі розглядається як більш значущий.

відео дня

Втім, вийти на Куп’янськ агресору не вдалося. За словами Коваленка, наявних ресурсів вистачило лише для того, щоб пробитися до правого берега Осколу через ліси та сільськогосподарські угіддя.

річка Оскіл
Річка Оскіл / інфографіка - Главред

Експерт підкреслив, що росіянам не вдається вийти за межі цієї ділянки фронту, оскільки українські Сили оборони ведуть активні дії та фактично стискають війська противника з двох боків.

У зв’язку з цим, командування РФ ухвалило рішення частково перегрупувати сили: одну частину 1-ї танкової армії залишити на вже зайнятих рубежах, іншу – направити на підсилення операцій у районах Куп’янська та Лиману, де діє 20-та загальновійськова армія.

"І тут найцікавіше. Розподіл на Куп'янському напрямку відбувається, м'яко кажучи, не дуже ефективно. Вони відправили деякі підрозділи на підтримку 69-ї мотострілецької дивізії на правому березі річки Оскіл, але якогось глобального результату немає. Для них більш продуктивним виглядає саме правий берег річки Чорний Жеребець", – сказав Коваленко.

Ситуація на фронті - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ відбили штурм і "віджали" ворожу техніку на ключовому напрямку . Після відбиття штурму оператори ССО знищили ще трьох російських окупантів, які закріпилися в підвалі будинку, закидавши їх термобаричними гранатами.

Сьогодні, як розповідає аналітик Олександр Мусієнко, російські війська зосередили зусилля на Покровському та Лиманському напрямках на Донеччині. Він також натякнув, які цілі обрав Путін на літо.

Водночас, на думку аналітиків ISW, РФ може згорнути наступ через провал темпів. Темпи російського наступу в Україні та Курській області значно сповільнилися у період з січня по квітень 2025 року, склавши лише 1627 км² захопленої території.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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