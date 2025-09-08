Рус
Вікно можливостей для ЗСУ: експерт вказав на критичну помилку ворога на фронті

Руслан Іваненко
8 вересня 2025, 18:53
Військовий експерт Роман Світан пояснив, чому російська операція була приречена з початку.
Сили оборони зупинили наступ росіян під Добропіллям і завдали ворогу серйозних втрат / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росіяни намагалися просунутися під Добропіллям
  • Сили оборони зупинили ворога та завдали втрат
  • ЗСУ просунулися біля Маяка, Новоторецького та Разіного

Сили оборони зупинили ворога та завдали йому значних втрат. Про це повідомив 24 Канал із посиланням на військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана.

Провал російської операції

За його словами, операція росіян на цьому напрямку від початку була непродуманою, тоді як українські військові отримали вікно можливостей для просування.

Водночас аналітики Deep State повідомляють про успіхи ЗСУ у вклиненні ворога біля Добропілля, зокрема в районах населених пунктів Маяк, Новоторецьке та Разіне.

"Будь-які наступальні операції мають бути добре прораховані, зокрема у питанні посилення флангів. Щойно посилення флангів зупиняється, то наступальна група і сама потрапить в оперативне оточення. Якраз це відбувається з росіянами під Добропіллям. Цю операцію з військового погляду взагалі не можна було проводити", – пояснив Світан.

Він зауважив, що росіяни не мали достатніх сил і засобів для посилення наступальних груп, однак отримали політичне завдання, тож "пішли в один кінець".

"Так, саме розташування фронту в районі Покровсько-Мирноградської агломерації є небезпечним і для нас. Але росіяни самі ж лізуть в оперативне оточення. Вони могли б посилити фланги, але для цього немає сил. Вони намагатимуться посилити тиск на Добропільському напрямку, але для нас зараз є вікно можливостей, щоб відсікти цю російську "клешню"", – наголосив військовий експерт.

Водночас він звернув увагу, що просування ворога створило проблему для української логістики – окупанти вклинилися у трасу між Покровськом та Костянтинівкою.

Вікно можливостей для ЗСУ: експерт вказав на критичну помилку ворога на фронті
Добропілля / Інфографіка: Главред

"Це проблема, бо тепер там майже немає за що зачепитися. Нам дуже потрібно відновити хоча б статус-кво по цій трасі. Тоді відбудеться полегшення для двох агломерації – Константинівської та Покровсько-Мирноградської, не говорячи вже про напрямок на Добропілля. Росіяни це розуміють, тому перекидають туди війська", – зазначив Світан.

Прогноз експерта

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак вважає, що поки росіяни здатні просуватися, мобілізація людей триває, а економіка підтримує війну, наступи ворога триватимуть. Він також зазначає, що підписання мирної угоди в найближчі 2–3 місяці наразі малоймовірне.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред з посиланням на DeepState, ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три. За минулу добу російські війська втратили 910 осіб, а також значну кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та безпілотники.

Крім того, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував просування армії РФ на півночі Харківщини. За геолокаційними кадрами від 7 вересня, загарбники дійшли до Вовчанського нафтоекстракційного заводу та захопили частину територій у західній частині міста.

Читайте також:

Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

