Росіяни в рази посилили штурми біля важливого міста: у ЗСУ оцінили загрозу

Інна Ковенько
6 січня 2026, 10:11
Російська армія суттєво наростила інтенсивність бойових дій на Гуляйпільському напрямку - кількість штурмових груп зросла у 2-3 рази.
Росіяни в рази посилили штурми біля важливого міста
Росіяни в рази посилили штурми біля важливого міста / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Армія РФ на Гуляйпільському напрямку кидає все більше сил
  • Окупанти у 2-3 рази збільшили штурмові групи
  • У самому Гуляйполі є критичні проблеми з електропостачанням, газом і водою

На сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія суттєво наростила інтенсивність бойових дій. Кількість штурмових груп зросла у два-три рази.

Мотострілецькі бригади противника отримали підкріплення штурмовими полками "БАРС". Про це розповів офіцер відділення комунікацій 154 ОМБр Артем "Крузак" в ефірі "Радіо Донбас Реалії".

За його словами, якщо раніше ворог висував невеликі групи по 2-3 особи, то нині на штурм йдуть підрозділи по 5-6 бійців, причому одночасно діє понад сім таких груп. Кожна оснащена системами РЕБ та зброєю для протидії українським FPV-дронам.

"Кількість штурмів збільшилася вдвічі, а то й втричі. Вони відправляють групи, вже готові до штурмів, кожна має на собі систему РЕБ, у них є рушниці, гвинтівки, щоб відстрілювати FPV-дронів. Це та сама тактика "болотних зомбі". Більша частина з них просто вибухає ще до того, як доходять до позицій", - зазначив військовий.

Як пояснює військовий, штурмові полки "БАРС" - це добровольчі підрозділи, створені в рамках проєкту Міністерства оборони РФ "Бойовий армійський резерв країни". Вони складаються з досвідчених військових і виконують завдання розвідки, штурму та диверсій.

Офіцер також наголосив, що рельєф місцевості дозволяє противнику рухатися без значних перешкод. Саме місто Гуляйполе, за його словами, пошкоджене на 30-40%, а проблеми з електропостачанням, газом і водою залишаються критичними.

Здатність армії РФ наступати на фронті - оцінка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що Росія не має того потенціалу, який у неї був у 2022 році.

За його словами, задача ЗСУ - максимально виснажити ворога, адже коли країна не може тримати оборону, вона починає відступати.

"Росія показала себе як країну, яка не має можливості вести великі війни. І вона програє війну в Україні. Зараз Росія намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, станом на 5 січня, на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, найактивніше ворог діяв на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Нагадаємо, армія РФ намагається прорватися до Костянтинівки, що у Донецькій області. Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий. За його словами, українським військовим вдається знищувати росіян ще на підступах до міста. Кіл-зона там утримується навіть у морозну погоду, через що ворожі групи не можуть зайти у Костянтинівку.

Крім того, російські війська активно намагаються розширити зону боїв на прикордонних територіях Сумщини та Харківщини.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про джерело: 154 ОМБр

154-та окрема механізована бригада (154 ОМБр) - нове з’єднання Сухопутних військ ЗСУ, сформоване восени 2023 року. Підрозділ отримав на озброєння захоплені російські танки Т-62, згодом американські бронетранспортери M1117 та радянські САУ 2С1 "Гвоздика". Бригада активно застосовує бойові дрони, має власні майстерні для їх ремонту й модернізації. Відомо про участь 154-ї ОМБр у боях на Харківському та Покровському напрямках, зокрема за Вовчанськ. Сьогодні її підрозділи боронять Україну на сході, включно з Запорізьким напрямком, а сама бригада проводить набір добровольців на різні військові спеціальності.

війна в Україні Запорізька область Фронт
