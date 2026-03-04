Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

Юрій Берендій
4 березня 2026, 15:01
На Південно-Слобожанському напрямку російські війська намагалися прорвати державний кордон України, в ЗСУ розкрили деталі дій ворога на фронті.
Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація
Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках на Харківщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ спробувала прорвати кордон на нових ділянках на Харківщині
  • В межах відповідальності Угрупування об'єднаних сил вдалось відбити 17 атак ворога

Російські окупаційні війська перейшли в наступ на двох ділянках кордону між Україною та Росією. Ворог намагався прорвати державний кордон та просуватись в напрямку Зибиного та Круглого в Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє Угруповання об'єднаних сил.

"Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого. По штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесено вогневе ураження", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Угрупованні об’єднаних сил також зазначили, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська продовжують стягувати резерви для відновлення наступу.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спроби прориву оборони у районах Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки, однак успіху не досяг.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки ворога поблизу Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

"Загалом за минулу добу підрозділи Угруповання об’єднаних сил нейтралізували 17 атак окупантів", - резюмували військові.

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Які плани РФ на прикордонні регіони України

Як писав Главред, російські окупаційні сили не полишають намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, у Чернігівській області у разі активізації противника це, ймовірно, відбуватиметься переважно в прикордонній зоні — у форматі поодиноких рейдів або диверсійних дій терористичного характеру.

Експерт також зазначив, що російські війська можуть намагатися просуватися ближче до околиць Сум або створювати умови для системного терору за зразком Харкова чи Херсона, з постійним застосуванням FPV-дронів.

"Тобто їх завдання зараз полягає не стільки у виході на околиці міста, скільки в наближенні на таку відстань, яка дозволить постійно тероризувати цивільне населення і провокувати панічні настрої серед місцевих жителів", - резюмує він.

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація
Суми / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, можливою ціллю нового наступу Росії може стати захоплення Дніпра. Про це заявив міський голова Борис Філатов у коментарі для Le Monde. Він підкреслив, що місто поступово опиняється ближче до лінії фронту та розташоване фактично в центрі країни — на перетині трьох напрямків бойових дій.

У другій половині лютого 2026 року українські військові вперше з часу літнього контрнаступу 2023 року змогли звільнити більше територій, ніж втратили. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час брифінгу президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія стикається з гострою нестачею особового складу, через що її військові практично не мають можливості проходити повноцінну підготовку.

Інші новини:

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС)

Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія.

Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов.

Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

15:31Синоптик
Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

15:01Фронт
В боях потопили найбільший корабель з часів Другої світової - що відомо

В боях потопили найбільший корабель з часів Другої світової - що відомо

14:20Світ
Реклама

Популярне

Більше
Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Як привити дерево з першого разу: метод, з яким впорається навіть новачок.

Як привити дерево з першого разу: метод, з яким впорається навіть новачок.

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

Останні новини

15:33

Що не можна робити у свято 5 березня - суворі прикмети та заборони

15:31

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

15:27

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

15:21

Ведмедиця "вирвалася" з клітки: її життя змінилося назавжди

15:10

Оболонь як простір підтримки: як район Києва став опорою для переселенців під час війни новини компанії

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
15:08

Корисний сніданок за 5 хвилин: три рецепти страв для бадьорого ранку

15:01

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

14:59

Софія Ротару вийшла на зв'язок з важливою заявою - деталі

14:42

Чоловік помітив дивний предмет у ванній кімнаті: для чого він потрібен

Реклама
14:20

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

14:20

В боях потопили найбільший корабель з часів Другої світової - що відомо

13:58

Радикальна зміна на краще: у трьох знаків зодіаку завершується "чорна смуга"

13:42

Чому ми не вміємо відмовляти: психолог здивувала відповіддю

13:37

Меланія Трамп очолила засідання Радбезу ООН та увійшла в історію: що вона сказала

13:33

Ціни на бензин злетять до 100 гривень з літр - розкрито найгірший сценарій

13:28

"Сюрприз": Михайло Хома зробив зізнання про зміни в особистому житті

13:19

Сусіди будуть сміятися: які рослини псують урожай буряківВідео

13:02

У дочки Сумської з'явився новий бойфренд: що відомо

12:55

Мокрий сніг і дощ: яка погода буде в Харкові найближчими днями

12:49

Секрет щасливої старості: 93-річна жінка розкрила формулу довголіттяВідео

Реклама
12:39

Друзів Путіна методично прибирають: дипломат розкрив, хто стане наступним

12:37

В Україні різко переписали ціни на бензин - скільки доведеться платити

12:27

"Справжнє кохання": Камалія вперше показала свого обранця

12:18

Гороскоп Таро на завтра, 5 березня: Тельцям - стійкість, Близнюкам - довести себе

12:10

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

12:04

За що ставали "куркулями" - механізм радянського вироку

12:01

За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

11:56

Чому 5 березня не можна байдикувати: яке церковне свято

11:34

Російську ведучу після пологів госпіталізували в онкологічну реанімацію

11:31

Пробоїна величезна: біля Мальти дрони атакували танкер РФ, що перебуває під санкціямиВідео

11:30

Ціни на бензин злетіли вже під 81 грн - де заправитися найвигідніше

11:28

Уражено одразу п'ять кораблів флоту РФ - нові деталі удару по НоворосійськуВідео

11:25

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

11:14

Сім'я купила будинок і замітила несподіваних "мешканців": що вони зробилиВідео

10:57

ISW оцінив контрнаступ України: ЗСУ повернули багато територій

10:53

"Дешевше нову дружину знайти": скільки зрадниця Корольова витратила на невістку

10:51

Планшет для фільмів: чи варто купувати і як вибрати новини компанії

10:32

Бої за Херсон, Миколаїв та Одесу: які шанси РФ на масштабну операцію на півдні

10:32

Став жертвою ракетного обстрілу в Ізраїлі: що сталося з Квентіном Тарантіно

10:27

РФ вдарила по пасажирському поїзду в Миколаєві - що відомо про наслідки атаки

Реклама
10:25

Відкриються всі двері: астролог назвала головного щасливчика весни

10:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

10:03

"Раніше такого не бачили": Росія змінила тактику ударів Шахедами, що відомо

09:58

Гороскоп на завтра 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

09:44

Каменських похвалилася рідкісним і неймовірно дорогим авто

09:39

"Була ще в шлюбі": розкрилася правда про новий роман колишньої дружини Преснякова

09:15

І валик не потрібен: як прибрати шерсть з одягу та меблів

09:12

Три сценарії: в ISW "злили" плани Кремля щодо війни, скільки ще РФ готується воювати

08:49

РФ завдала удару 149 дронами: є загиблий на Сумщині та поранені на ЗапоріжжіФото

08:27

17 кораблів та понад 2000 цілей: в США розкрили втрати флоту Ірану у війніВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти