Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська намагалися прорвати державний кордон України, в ЗСУ розкрили деталі дій ворога на фронті.

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках на Харківщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

РФ спробувала прорвати кордон на нових ділянках на Харківщині

В межах відповідальності Угрупування об'єднаних сил вдалось відбити 17 атак ворога

Російські окупаційні війська перейшли в наступ на двох ділянках кордону між Україною та Росією. Ворог намагався прорвати державний кордон та просуватись в напрямку Зибиного та Круглого в Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє Угруповання об'єднаних сил.

"Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого. По штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесено вогневе ураження", - йдеться у повідомленні. відео дня

В Угрупованні об’єднаних сил також зазначили, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська продовжують стягувати резерви для відновлення наступу.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спроби прориву оборони у районах Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки, однак успіху не досяг.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки ворога поблизу Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

"Загалом за минулу добу підрозділи Угруповання об’єднаних сил нейтралізували 17 атак окупантів", - резюмували військові.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Які плани РФ на прикордонні регіони України

Як писав Главред, російські окупаційні сили не полишають намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, у Чернігівській області у разі активізації противника це, ймовірно, відбуватиметься переважно в прикордонній зоні — у форматі поодиноких рейдів або диверсійних дій терористичного характеру.

Експерт також зазначив, що російські війська можуть намагатися просуватися ближче до околиць Сум або створювати умови для системного терору за зразком Харкова чи Херсона, з постійним застосуванням FPV-дронів.

"Тобто їх завдання зараз полягає не стільки у виході на околиці міста, скільки в наближенні на таку відстань, яка дозволить постійно тероризувати цивільне населення і провокувати панічні настрої серед місцевих жителів", - резюмує він.

Суми / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, можливою ціллю нового наступу Росії може стати захоплення Дніпра. Про це заявив міський голова Борис Філатов у коментарі для Le Monde. Він підкреслив, що місто поступово опиняється ближче до лінії фронту та розташоване фактично в центрі країни — на перетині трьох напрямків бойових дій.

У другій половині лютого 2026 року українські військові вперше з часу літнього контрнаступу 2023 року змогли звільнити більше територій, ніж втратили. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час брифінгу президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія стикається з гострою нестачею особового складу, через що її військові практично не мають можливості проходити повноцінну підготовку.

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС) Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія. Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов. Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

