Ворог готує новий наступ на фронті: експерт розкрив, де РФ накопичує сили

Противник намагається використати наявні ресурси для продовження наступальної кампанії.

Українські військові відбивають атаки та утримують оборонні позиції вздовж лінії фронту

Коротко:

РФ готує нову фазу весняно-літнього наступу

Найгарячіші бої: Покровськ і Костянтинівка

Зафіксовано 10 721 порушення перемир’я

Попри значні втрати російські війська не зменшують інтенсивності дій на фронті та продовжують готуватися до нових наступальних операцій. Після короткого спаду активності противник знову проводить перегрупування та накопичує сили для продовження весняно-літньої кампанії. Про це в ефірі "24 Каналу" повідомив військовий оглядач Іван Тимочко.

За його словами, ознаки підготовки до подальших штурмових дій фіксуються вздовж усієї лінії фронту. Водночас говорити про втрату наступального потенціалу російської армії наразі передчасно.

Найгарячіші напрямки фронту

Тимочко зазначає, що найбільша бойова активність зберігається на тих самих ділянках, які тривалий час залишаються ключовими: Покровський напрямок та район Костянтинівки.

Далі за інтенсивністю боїв іде Гуляйпільський напрямок. Також фіксувалися спроби активізації на північно-сіверському відрізку, зокрема на Сумщині, однак там йшлося лише про окремі бойові зіткнення.

Окремо він нагадав, що під час так званого "Великоднього перемир’я" бойові дії не припинилися. За цей період російська армія продовжувала перегрупування, підтягувала техніку та поповнювала особовий склад. Загалом, за його словами, після оголошення припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення та 119 штурмових атак.

Перегрупування та підготовка нових атак

Експерт підкреслив, що характер бойових дій суттєво не змінився — зменшилася лише кількість атак, але не їхня інтенсивність та загальний тиск на фронті.

"По всій лінії фронту зараз спостерігається перегрупування і підготовка сил противника для того, щоб усе ж таки продовжити цю весняно-літню кампанію", — наголосив Тимочко.

Він також нагадав, що спроби прориву української оборони на початку березня вже завершилися для російських військ невдачею, однак противник продовжує використовувати наявні ресурси для нових атак.

"Якщо хоча б ще декілька таких спроб активізації будуть провальними, з величезними втратами, тоді дійсно можна буде говорити про те, що російська армія починає втрачати свій наступальний потенціал", — сказав він.

Наразі, за оцінкою Тимочка, російська армія не має вирішальної переваги, однак продовжує чинити тиск по всій лінії фронту, що змушує українські сили оборони утримувати позиції в складних умовах.

Ціль російського наступу — прогноз аналітиків Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що у весняно-літній період 2026 року російські війська можуть спробувати прорвати український "пояс фортець" у Донецькій області. Основний акцент противника, за оцінками експертів, зосереджений на Лиманському напрямку, звідки росіяни прагнуть просунутися в бік Слов’янська — ключового північного рубежу оборони. Фахівці зазначають, що Лиман розглядається як стратегічно важливий вузол, який може стати плацдармом для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ. Одночасно фіксується зростання інтенсивності бойових дій та зміна тактики російських сил: активніше застосовується піхота, бронетехніка та легкі мобільні підрозділи, а також збільшується кількість ударів керованими авіабомбами та безпілотниками. Аналітики підкреслюють, що авіаційні удари та атаки дронів спрямовані на послаблення української логістики та оборонних спроможностей. Це, на їхню думку, має створити умови для швидшого просування російських військ на території Донбасу перед можливими наземними операціями.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська намагаються здійснити обхід українських сил на Оріхівському напрямку, роблячи ставку на флангові дії. Про це в ефірі Київ24 повідомив директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Крім того, війська РФ активізували перекидання техніки з Бердянська на північ Донеччини, скориставшись великоднім перемир’ям. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що аналітичний портал DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій. Окупаційні війська РФ захопили назелений пункт на Гуляйпільському напрямку.

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо.

