Тривають зустрічні бої: на ключовому напрямку РФ готує небезпечний маневр

Російські війська намагаються обійти українську оборону з флангів у районі Оріхова та посилюють тиск на захід

Українські сили ведуть зустрічні бої та стримують наступальні дії противника

Російські окупаційні війська намагаються здійснити обхід українських сил на Оріхівському напрямку, роблячи ставку на флангові дії. Про це в ефірі Київ24 повідомив директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Загроза з боку 5-ї армії РФ

За його словами, підрозділи 5-ї армії РФ, які просуваються в західному напрямку, становлять загрозу для Оріхівського вузла оборони. Експерт наголосив на необхідності адаптації української оборони до зміненої ситуації на полі бою.

"Там вже зараз варто переналаштовувати оборону з вектору "північ-південь" на "півкільце", очікуючи ворожого наступу зі сходу. Це може стати нашою фортецею", — зазначив він.

Водночас Лакійчук звернув увагу на активність російських підрозділів 5-ї армії та їхнє підкріплення резервами.

"З іншого боку, 5-та армія РФ, яка зараз рухається та отримує резерви, вона доволі сміливо діє", — сказав експерт.

Бої на північному напрямку

Він також повідомив, що на північному напрямку тривають зустрічні бої між Силами оборони України та російськими арміями, які там дислоковані.

"Там зовсім невесело росіянам і якраз оці наші контрнаступальні дії за певних умов можуть придушити ворожі контрудари, і дозволять зайти у фланг цієї 5-ї армії з півночі та відрізати її", — додав Лакійчук.

За його словами, російське командування наразі не враховує потенційної загрози таких дій.

"Він додав, що зараз російські генерали переконані, що такої загрози немає", — йдеться в матеріалі.

Характер бойових дій

Експерт пояснив це обмеженістю українських ресурсів і характером бойових дій, що нині мають зустрічний характер.

"За його словами, вони так вважають, бо наші ресурси обмежені і ті контрудари, які здійснюються на півдні, після російського перегрупування стикаються зі спротивом - фактично там зустрічні бої, коли йде наступ одночасно з двох боків", — зазначив він.

На думку Лакійчука, у разі нарощування українських можливостей ситуація на фронті може змінитися.

"Лакійчук сказав, що росіяни переконані, що вони зможуть загасити цей наш наступальний потенціал і не буде загрози для їх 5 армії. При цьому додав, що у випадку, коли нам вдасться знайти додаткові ресурси, то ворогу буде непереливки", — резюмував експерт.

Коли Росія може посилити наступ на фронті За оцінкою речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, наразі інтенсивність бойових дій на фронті залишається відносно низькою, однак ситуація може змінитися вже найближчим часом. Експерт зазначає, що зі зміною сезону та появою листя на деревах можуть виникнути більш сприятливі умови для проведення атакувальних дій. Це потенційно дасть змогу російським силам активізувати наступальні операції. Водночас, за його словами, окупаційні війська можуть використати цей період і для часткового відновлення боєздатності до початку стабільного потепління. Проте він висловлює сумнів, що це суттєво змінить ситуацію на полі бою. Трегубов підкреслює, що українська оборона нині є більш організованою та ефективною. Зокрема, налагоджена взаємодія між піхотою та підрозділами безпілотників, а також покращене виявлення так званих "кілл-зон", що знижує шанси противника на успішні наступальні дії.

Як повідомляв Главред, війська РФ активізували перекидання техніки з Бердянська на північ Донеччини, скориставшись великоднім перемир’ям. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Крім того, аналітичний портал DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій. Окупаційні війська РФ захопили назелений пункт на Гуляйпільському напрямку.

Нагадаємо, що російські окупанти скоїли черговий військовий злочин – розстріляли українських військовополонених. Про трагічний інцидент у ніч на неділю, 12 квітня, повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

