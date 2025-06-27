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У полон ЗСУ знову потрапив громадянин Китаю: що він розповів

Анна Косик
27 червня 2025, 15:18оновлено 27 червня, 17:01
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Вже не вперше українські військові помітили на фронті китайських громадян.
китайский пленный, ВСУ
Полонений сподівається на обмін / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, скріншот з відео

Головне:

  • ЗСУ взяли у полон китайця
  • Полонений розповів про нелюдське ставлення росіян до іноземців
  • Китаєць сподівається, що його подадуть на обмін

Українські військові з 82 ОДШБр на Торецькому напрямку взяли у полон військового з Китаю. Про це повідомив автор Telegram-каналу Николаевский Ванёк.

У полон потрапив 24-річний Ван Ву з провінції Аньхой, що у КНР. Китаєць служив у 102 полку 150 дивізії. Що цікаво, більшість іноземців, які служили у цьому полку вже загинули, одиницям вдалося врятувати своє життя шляхом полону.

відео дня

Ван Ву стверджує, що приїхав до країни-агресорки Росії для того, щоб заробити гроші для батьків. В результаті хлопець підписав контракт з РФ в Уфі. Росіяни обіцяли китайцю роботу у тилу, однак майже одразу його відправили на передову.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розмови з китайським полоненим:

Ву каже, що воювати не хотів. Як і більшість іноземців, які навіть не пережили першого штурму, адже їх росіяни кинули в атаку, як тварин, без засобів зв'язку та документів. Багато друзів полоненого в результаті померли, або були поранені.

Що цікаво, китаєць також розповів, нібито КНР не зацікавлена в тому, щоб її громадяни підписували контракти з РФ, бо "хоче миру". Ву висловив сподівання, що його обміняють на українських військовополонених.

У полон ЗСУ знову потрапив громадянин Китаю: що він розповів
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Участь громадян Китаю в війні проти України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що в російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю. Ймовірно, китайських громадян, які воюються проти України, набагато більше.

Напередодні, як писав Главред, президент України заявив про взяття в полон у Донецькій області Силами оборони України двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії.

Після цього ЗМІ дізналися, що в український полон потрапив 33-річний китаєць із провінції Хенань. Він підписав річний контракт на службу в російській армії, але після одного з штурмів потрапив у полон.

Інші новини:

Що відомо про 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду?

82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада (82 ОДШБр) — військове з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Базується в місті Чернівці. Входить до складу 8-й десантно-штурмового корпусу, пише Вікіпедія.

Бригада створена на початку 2023 року, під час російського повномасштабного вторгнення на базі 3 батальйонно-тактичної групи який раніше входив до складу 80 ОДШБр. Влітку 2023 року брала участь у боях на Запорізькому напрямку.

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