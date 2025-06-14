Знищуємо ворога: у ЗСУ оцінили шанси наступу РФ на Суми

Коротко:
- Ситуація є дуже складною та динамічною
- Найбільшою перевагою ворога є його кількісний склад
У росіян недостатньо сил і засобів, щоб створити загрозу для міста Суми. Таку думку висловив старший офіцер відділення комунікацій 117 окремої бригади територіальної оборони Дмитро Лантушенко в ефірі "Київ24".
Він зазначив, що ситуація є дуже складною та динамічною. За словами Лантушенка, найбільшою перевагою ворога тут сьогодні є його кількісний склад.
"Наші захисники знищують ворога, але на позиції заскакують через нетривалий час інші. Інших теж знищуємо. Тобто росіян тут багато. Але чи свідчить це про те, що в них є сили, наприклад, умовно створити загрозу для міста Суми? Абсолютно ні", - прокоментував він.
Як зазначив Лантушенко, росіяни намагаються розширити свій контроль на інші громади прикордонної області, але в них це не виходить.
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Як повідомляв Главред, аналітики DeepState днями розповіли, що окупанти наблизилися до Сум на відстань у 20 км. З'явилася загроза застосування ворогом FPV-дронів по місту. У Сумській ОВА сказали, що дрони до Сум не долітають.
Війська РФ підійшли близько до Сум і можуть спробувати взяти місто в напівоточення, розповів Главреду колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. За його словами, ворожі сили можуть спробувати перерізати дороги від Сум на Конотоп, Глухів і Київ, щоб реалізувати свої "цілі".
Ворог може отримати можливість наносити удари по околицях міста Суми FPV-дронами в разі захоплення Хотина або Юнаківки, вважає аналітик DeepState Руслан Микула. Втрата цих населених пунктів здатна підірвати українську логістику, що призведе до наслідків.
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