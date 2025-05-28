Наступ росіян в Сумській області: Жорін назвав головну мету ворога

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади вважає, що наступ на Сумську та Харківську області ворог може використати у переговорному процесі.

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Жорін прокоментував російський наступ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/MaksymZhorin

Ключові тези Жоріна:

Російських сил не вистачить для захопчення Харківської чи Сумської областей

До російського наступу треба ставитися серйозно

До ситуації з просуванням російських окупантів на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram.

Він пояснив, що навіть тих сил, які накопичила Росія, не вистачить для захоплення областей чи обласних центрів.

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За його словами, головне завдання ворога на Сумському та Харківському напрямках - зайти на території областей, а потім використовувати це в переговорному процесі. Росіяни, як зазвичай, будуть слідувати своїй методичці та розповідати, що "могли б і всю область забрати, просто не захотіли".

"Критичної кількості сил та засобів я поки не бачу. Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів росіяни зайдуть — це просто вже їм додасть в повістку ще дві області", - написав Жорін.

Він закликав дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами.

"А не сидіти та чекати, поки вже до якогось міста дійдуть", — наголосив Жорін.

Наступ росіян на Сумському напрямку - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти вдаються до постійних наступальних дій на фронті, проте їм не вдалося здійснити велику операцію, зараз вони накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пізніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що прикордонники не фіксують, щоб "рухалися колони до нашого кордону". Виключно піші групи армії РФ, інколи на квадроциклах чи мотоциклах намагаються заходити на українську територію.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині. Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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