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Війська Путіна небезпечно наблизилися до Сум: у США розкрили плани ворога

Андрій Ганчук
14 червня 2025, 12:03
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Ситуація в Сумах не критична, проте рівень паніки серед місцевих жителів зріс, пишуть журналісти.
Суми, Сумщина, війська РФ
У Сумах складна обстановка, росіяни не припиняють обстріли міста - WP / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Коротко:

  • Ситуація в Сумах складна, але не критична
  • Росіяни підійшли до Сум на відстань 19 км
  • Росія не зможе захопити Суми - аналітик

Російські окупанти посилили бойові дії не лише в Донецькій і Луганській областях, а й на Сумщині. Росіяни намагаються розосередити сили ЗСУ та показати світу "успіхи" на полі бою. Ворог наблизився до Сум на відстань 19 кілометрів. Ситуація складна, але не критична. Тривають запеклі бої поблизу населеного пункту Юнаківка, який є важливим логістичним пунктом.

Обстріли Сум не припиняються

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що, за даними місцевої влади, ситуація в Сумах складна, але не критична. Проте серед місцевих жителів зростає рівень тривоги.

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За словами голови Червоного хреста в Сумській області, окупанти підійшли до Сум на відстань близько 19 км.

"Ситуація складна, але не критична. Паніки немає, проте тривожність, особливо серед дітей, відчувається", - каже він.

Обстріли Сум не припиняються, розповів заступник мера міста Артем Кузнєцов.

"Обстріли безперервні. Якщо лінія фронту наблизиться ще на 10-15 км, артилерія тероризуватиме наше місто", - попередив чиновник.

Війська Путіна небезпечно наблизилися до Сум: у США розкрили плани ворога
Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Біля Юнаківки запеклі бої

Журналісти пишуть, що поблизу логістично важливого населеного пункту Юнаківка продовжуються запеклі бойові дії.

"Ситуація дуже напружена. Друзі, які тримають цю ділянку, кажуть, що ворог іде хвиля за хвилею, начебто навмисно намагається виснажити нашу оборону", - каже командир взводу на псевдонім Касте.

Росіяни не зможуть окупувати Суми - аналітик

На думку аналітиків, атаки загарбників на Сумщину, так само, як і в напрямку Дніпропетровської області, - лише відволікаючий маневр.

"З моєї точки зору, напрямок Сум - це допоміжна вісь для росіян. Основна мета - Донбас. Захопити Суми вони не зможуть. Швидше, вони хочуть чинити психологічний тиск і посіяти хаос", - вважає керівник польської оборонної консалтингової компанії Rochan Конрад Музика.

Не виключено, що наслідки тривалих обстрілів Сум можуть бути катастрофічними.

"Вони можуть перетворити місто на руїни, знищити економіку, створити пекло для мирного населення. Їхній стиль - це створення страждань. Вони не вміють і не хочуть створювати нічого іншого", - попередив один із європейських дипломатів.

Ситуація в Сумській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState днями розповіли, що окупанти наблизилися до Сум на відстань у 20 км. З'явилася загроза застосування ворогом FPV-дронів по місту. У Сумській ОВА сказали, що дрони до Сум не долітають.

Війська РФ підійшли близько до Сум і можуть спробувати взяти місто в напівоточення, розповів Главреду колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. За його словами, ворожі сили можуть спробувати перерізати дороги від Сум на Конотоп, Глухів і Київ, щоб реалізувати свої "цілі".

Ворог може отримати можливість наносити удари по околицях міста Суми FPV-дронами в разі захоплення Хотина або Юнаківки, вважає аналітик DeepState Руслан Микула. Втрата цих населених пунктів здатна підірвати українську логістику, що призведе до наслідків.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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