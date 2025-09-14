'Є хороші результати': Зеленський натякнув на важливі зміни на фронті

Українські війська завдають значних втрат окупантам у Куп’янську та на Донеччині.

Зеленський подякував військовим за успішні операції та надійну оборону / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНИАН

Українські військові демонструють значні результати на Сумському напрямку, поступово наближаючись до державного кордону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

"Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", – зазначив Зеленський, відзначивши внесок воїнів 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. відео дня

Втрати окупантів та активні дії на інших напрямках

За словами президента, окупаційні війська зазнають суттєвих втрат у Куп’янську на Харківщині та на Донеччині. "Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями", – додав Зеленський.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Окрему подяку глава держави висловив воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, а також 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. "Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі", – підсумував президент.

Успішна операція на Донеччині: експертна думка

За оцінкою начальника Управління Штурмових підрозділів Валентина Манька, українські штурмові підрозділи демонструють одну з найуспішніших операцій на Донеччині за останні місяці.

"Зусиллями 33-ї та 425-ї ОШП у взаємодії з 1-м ОШП, 24-м та 25-м штурмовими батальйонами, а також 79-ю та 82-ю бригадами ДШВ, ворог опинився в оперативному, а подекуди і в тактичному оточенні. На карті вже чітко вимальовуються три великі 'котли'", – зазначив Манько.

Експерт підкреслює, що на цю ділянку фронту росіяни кинули свою військову еліту, проте навіть вона не змогла стримати успішний тиск українських підрозділів, що свідчить про високу ефективність координації та тактичної підготовки ЗСУ.

Як повідомляв Главред, Сили оборони провели успішну операцію в Донецькій області. За словами начальника Управління Штурмових підрозділів Валентина Манька, українські військові за два тижні досягли дуже серйозних успіхів.

Нагадаємо, що бійці Сил оборони України відкинули російських окупантів у Сумській області. Проте загарбники окупували населений пункт Темирівка в Запорізькій області, просунулися біля Новоіванівки, і досягли просування в Куп'янському районі.

Крім того, окупанти намагаються прорватися до Куп'янська, точаться бої на околицях міста, розповів начальник міської військової адміністрації Андрій Канашевич. ЗСУ відбивають атаки.

