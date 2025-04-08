Окупанти просунулися на трьох напрямках: у DeepState опублікували карти

Аналітики повідомили останні новини з фронту та оновили карти.

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У ЗСУ є успіх під Покровськом / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

ЗСУ відкинули ЗС РФ під Покровськом

У ЗС РФ є успіхи на Курщині

Силам оборони України вдалося відкинути сили противника неподалік від Покровська, а ЗС РФ просунулися в районі кількох населених пунктів.

Останні новини з фронту повідомили аналітики проекту DeepState у ніч на 8 квітня.

відео дня

"Сили оборони України відкинули противника біля Шевченка", - йдеться в

Шевченко - це селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Шевченко на карті deepstatemap

Водночас російська армія змогла просунутися в районі трьох населених пунктів, зокрема в Курській області РФ. Ворог мав успіхи біля Гуєвого.

Гуєво на карті deepstatemap

Російська армія також просунулася біля Новолюбівки на Лиманському напрямку та в Часовому Яру на Краматорському напрямку.

Новолюбівка на карті / deepstatemap

Часів Яр на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, за даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна арміяпросунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.

Раніше російське Міноборони офіційно повідомило про просування військ РФ на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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