Окупанти просунулися на трьох напрямках: у DeepState опублікували карти

Коротко:
- ЗСУ відкинули ЗС РФ під Покровськом
- У ЗС РФ є успіхи на Курщині
Силам оборони України вдалося відкинути сили противника неподалік від Покровська, а ЗС РФ просунулися в районі кількох населених пунктів.
Останні новини з фронту повідомили аналітики проекту DeepState у ніч на 8 квітня.
"Сили оборони України відкинули противника біля Шевченка", - йдеться в
Шевченко - це селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області.
Водночас російська армія змогла просунутися в районі трьох населених пунктів, зокрема в Курській області РФ. Ворог мав успіхи біля Гуєвого.
Російська армія також просунулася біля Новолюбівки на Лиманському напрямку та в Часовому Яру на Краматорському напрямку.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, за даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна арміяпросунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.
Раніше російське Міноборони офіційно повідомило про просування військ РФ на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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