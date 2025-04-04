Українці стримують у Курській області 64 тисячі росіян - Зеленський

Росіяни хочуть повністю витіснити українські війська з Курської області.

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ЗСУ стримують у Курській області 64 тисячі росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот Суспільне, 22 окрема механізована бригада

Що сказав Володимир Зеленський:

Росія не хоче припинення вогню

Ніякого оточення українських сил у Курській області немає

Операція ЗСУ в Курській області (РФ) триває, ніякого оточення українських сил немає. Українці стримують 64 тисячі російських солдатів у цьому регіоні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Росія не хоче припинення вогню.

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"Ми розуміємо, що Росія хоче, і які наступні кроки, і де збираються у них військові, де збільшення пострілів, де збільшення атак і наступів. Наприклад, по всій лінії фронту сьогодні ми бачимо понад 200", - сказав Зеленський, додавши, що збільшення атак могло бути кілька днів тому, але погода була несприятливою.

Як підкреслив президент, росіяни хочуть максимально все зробити, щоб повністю витіснити українські війська з Курської області.

"Зрозуміло, у них є символічні дати. Наступного місяця символічні для них дати, коли вони хочуть показати ті чи інші переможні кроки. Але поки що ми контролюємо ситуацію. Ми там перебуваємо. І для нас це дуже важливо. Ми тримаємо там велику кількість військових - 64 тисячі росіян на Курському напрямку", - сказав він.

Зеленський додав, що це дуже серйозне угруповання, яке могло б бути на інших напрямках фронту й атакувати Сили оборони України.

Окремо він зазначив, що всі розуміють, зокрема це підтверджують генерали з Франції та Великої Британії, що українські військові перебувають на Курщині, і жодного оточення там немає.

"І не тільки на території Курської області, до речі, є наша присутність", - додав Зеленський.

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Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни днями заявили, що, як припускають аналітики, ЗСУ просунулися в Бєлгородській області. Українські військові здійснили атаки біля двох населених пунктів.

Згідно з даними Reuters, Сили оборони просунулися в Бєлгородській області на кілька кілометрів. У Міноборони російських окупантів заявили про нібито відбиті атаки.

Наприкінці березня в Інституті вивчення війни зазначали, що Сили оборони могли просунутися в східну частину населеного пункту Попівка і атакували в районі Демидівки. Йшлося про північно-західну частину Бєлгородської області.

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