Ліквідували 120 окупантів: ЗСУ заманили ворога у пастку на ключовому напрямку

Під час операції було застосовано понад 600 артилерійських снарядів та 200 ударних БпЛА.

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ЗСУ провели успішну операцію / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, wikimedia.org

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Сили оборони влаштували пастку росіянам біля Андріївки

У результаті удару ЗСУ ліквідовано 120 окупантів, 3 танки, 11 броньованих машин та 1 російський автомобіль

Минулого тижня українські захисники в Донецькій області, на напрямку Андріївка — Олексіївка, заманили росіян у заздалегідь підготовлену пастку та завдали нищівного вогневого ураження. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook.

За його словами, внаслідок прицільного удару по противнику, ЗСУ ліквідували 120 російських окупантів, 3 танки, 11 бойових броньованих машин і один ворожий автомобіль .

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"Було застосовано понад 600 артилерійських снарядів і понад 200 ударних дронів", - розповів генерал-лейтенант.

Наєв додав, що після бою ЗСУ провели зачистку місцевості. Військовий зауважив, що у такий спосіб намір ворога зазнав провалу.

"Це результат чіткої координації, завчасного виявлення планів противника, і головне — наявності в нашому розпорядженні потрібних сил і засобів для адекватної відповіді. Саме це — визначальний фактор у сучасній війні. Якщо сил чи засобів не достатньо — тоді має відбутися посилення", — підсумував генерал.

Покровськ / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред з посиланням на військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, війська країни-агресора Росії на полі бою мають намір зосередитися насамперед на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок, тому що у такий спосіб росіяни хочуть спробувати зупинити українську логістику.

Водночас Сазонов зазначив, що країна-агресорка Росія мріє захопити чотири регіони України – Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Але, за словами українського військового, армія РФ зараз не має сил для масштабного наступу на кількох ділянках, як це було минулого року.

Нагадаємо, в ОП повідомили, що українське командування фіксує підготовку російських військ до активізації бойових дій на кількох напрямках. За наявною інформацією, цього року РФ планує збільшити чисельність своїх військ на 150 тисяч осіб, що еквівалентно приблизно 15 мотострілецьким дивізіям. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом росіяни намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо.

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Хто такий Сергій Наєв? Сергій Іванович Наєв (нар. 30 квітня 1970, Могилів-Подільський, Вінницька область) - український генерал-лейтенант. З березня 2018 до 6 травня 2019 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС України та начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - командувач Операцією об'єднаних сил. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України з 27 березня 2020 по 11 лютого 2024 року, пише Вікіпедія.

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