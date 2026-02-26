Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму

Коротко:
- Партизани провели диверсію під Севастополем
- Вдалося повністю зупинити роботу ворожої РЕБ у районі
- Це відкрило повітряний коридор для безпілотників Сил оборони України
Партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів. Про це повідомив партизанський рух "Атеш" у Telegram.
Йдеться про комплекси радіоелектронної боротьби - антени РЕБ. Обладнання знаходилося на вишці біля села Гончарне.
"Ця вишка була оснащена антенами РЕБ, які створювали перешкоди для наших дронів у секторі. Агенти "Атеш" підпалили релейні шафи біля основи вишки - саме в них розташована силова електроніка та високочастотні кабелі. При їхньому пошкодженні антени на вершині перетворюються на марний металобрухт: сигнал просто не доходить", - йдеться у повідомленні.
Партизани додають, що відновити таке обладнання вкрай складно, дорого і довго. У результаті успішної диверсії роботу ворожої РЕБ у районі повністю припинено.
"Це відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників Сил оборони України. Поруч розташовані військові об'єкти, які тепер стали легкою мішенню для СОУ", - кажуть в "Атеш".
В русі також назвали військові об’єкти, які можуть стати цілю. Це:
- 58-й ЦМТО - склади недоторканного запасу техніки зв'язку ЧФ РФ;
- запасний командний пункт Чорноморського флоту "Алсу-2";
- 15-та окрема берегова ракетно-артилерійська бригада.
"Ми продовжуємо методично вимикати рубильник окупантам, розчищаючи небо для Сил оборони України", - підсумували партизани.
Успішні операції в Криму
17 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішні удари дронами FP-2 по російських військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, у селі Пасічне у тимчасово окупованому Криму українські бійці знищили місце зберігання ракетного комплексу "Іскандер".
Диверсії партизан - що відомо
Як повідомляв Главред, 1 лютого партизани завдали удару по системі зв'язку та послабили РЕБ окупантів у Херсонській області. На Арабатській стрілці, неподалік населеного пункту Стрілкове агент вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку.
28 січня агенти партизанського руху провели успішну диверсію в Удмуртії. У республіці був частково знеструмлений завод, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для ЗС країни-агресорки Росії.
21 січня партизани на території країни-агресорки Росії провели успішну диверсію, внаслідок якої було порушено постачання підрозділів ЗС РФ на півночі Харківської області.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
