Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму

Марія Николишин
26 лютого 2026, 09:58
Партизани розчищають небо для Сил оборони України.
Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму
Диверсія партизан в Криму / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

  • Партизани провели диверсію під Севастополем
  • Вдалося повністю зупинити роботу ворожої РЕБ у районі
  • Це відкрило повітряний коридор для безпілотників Сил оборони України

Партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів. Про це повідомив партизанський рух "Атеш" у Telegram.

Йдеться про комплекси радіоелектронної боротьби - антени РЕБ. Обладнання знаходилося на вишці біля села Гончарне.

відео дня

"Ця вишка була оснащена антенами РЕБ, які створювали перешкоди для наших дронів у секторі. Агенти "Атеш" підпалили релейні шафи біля основи вишки - саме в них розташована силова електроніка та високочастотні кабелі. При їхньому пошкодженні антени на вершині перетворюються на марний металобрухт: сигнал просто не доходить", - йдеться у повідомленні.

Партизани додають, що відновити таке обладнання вкрай складно, дорого і довго. У результаті успішної диверсії роботу ворожої РЕБ у районі повністю припинено.

"Це відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників Сил оборони України. Поруч розташовані військові об'єкти, які тепер стали легкою мішенню для СОУ", - кажуть в "Атеш".

В русі також назвали військові об’єкти, які можуть стати цілю. Це:

  • 58-й ЦМТО - склади недоторканного запасу техніки зв'язку ЧФ РФ;
  • запасний командний пункт Чорноморського флоту "Алсу-2";
  • 15-та окрема берегова ракетно-артилерійська бригада.

"Ми продовжуємо методично вимикати рубильник окупантам, розчищаючи небо для Сил оборони України", - підсумували партизани.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Успішні операції в Криму

17 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішні удари дронами FP-2 по російських військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, у селі Пасічне у тимчасово окупованому Криму українські бійці знищили місце зберігання ракетного комплексу "Іскандер".

Диверсії партизан - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 лютого партизани завдали удару по системі зв'язку та послабили РЕБ окупантів у Херсонській області. На Арабатській стрілці, неподалік населеного пункту Стрілкове агент вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку.

28 січня агенти партизанського руху провели успішну диверсію в Удмуртії. У республіці був частково знеструмлений завод, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для ЗС країни-агресорки Росії.

21 січня партизани на території країни-агресорки Росії провели успішну диверсію, внаслідок якої було порушено постачання підрозділів ЗС РФ на півночі Харківської області.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Криму партизани
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зміна влади в РФ стає ближчою: окреслено реальний сценарій усунення Путіна

Зміна влади в РФ стає ближчою: окреслено реальний сценарій усунення Путіна

11:49Світ
Ракети Циркон, Іскандер, Х-101 і дрони: в ПС розповіли про особливість атаки РФ

Ракети Циркон, Іскандер, Х-101 і дрони: в ПС розповіли про особливість атаки РФ

11:10Україна
Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

10:21Політика
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

Останні новини

11:49

Зміна влади в РФ стає ближчою: окреслено реальний сценарій усунення Путіна

11:41

Могильовська вразила новими результатами схуднення: як вона виглядає заразВідео

11:37

Півонії живуть 50 років, але не завжди цвітуть: як домогтися розкішних бутонівВідео

11:30

ДНК-тест зруйнував сім'ю: чоловік не був готовий до правди, яку дізнався

11:10

Ракети Циркон, Іскандер, Х-101 і дрони: в ПС розповіли про особливість атаки РФ

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
11:00

Корм для собак і котів зі свіжим мʼясом: чим підхід PRACTIK відрізняється від класичних рецептів новини компанії

10:54

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

10:44

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

10:37

Гороскоп на завтра 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Реклама
10:34

Путіністка Яковлєва жорстко розплатилася за підтримку війни: "Це для мене біль"

10:21

LELEKA зізналася, що має психічний розлад: "Планувала свою смерть"

10:21

Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

10:20

Не залишилося жодної цілої підстанції: РФ пошкодила енергооб'єкт на Одещині

10:17

Почався перший ретроградний Меркурій 2026: як він вплине на знаки зодіаку

10:11

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по УкраїніВідео

09:58

Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму

09:48

Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

09:26

Після заклику до усунення: шанси України на перемогу в Євробаченні-2026 за версією букмекерів

09:20

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

Реклама
09:18

Народжені в ці місяці не бояться пенсії: на них чекає багате і щасливе життя

09:17

"Допомагав виживати всім": раптово помер народний артист України

08:54

"Американці чекали кілька місяців": Портников - про демарш СШАПогляд

08:52

Введення миротворців в Україну залежить від примхи Путіна — The Telegraph

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 26 лютого (оновлюється)

08:49

РФ атакувала Полтавщину: без світла тисячі людей, є руйнування, спалахнули пожежіФото

08:18

У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:49

Чому опадає листя у квітів - 7 прихованих причин, про які не підозрюютьВідео

07:23

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та пораненіФото

06:40

Трамп озвучив амбітні терміни завершення війни в Україні в розмові із Зеленським

06:10

Щорічне послання Трампа: зовнішня політика відходить на другий планПогляд

05:57

Мороз остаточно не відступає з Полтавщини: коли температура стрибне вище 0°C

05:30

Огорне неземна удача: яким знакам зодіаку судилося стати на стежку щастя

05:00

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

04:41

У СРСР "ніхто не мерз": як рятувалися від холоду радянські громадяни

04:17

Гучні вибухи, ракети та "шахеди": Київ під масованою комбінованою атакою

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці з відром попкорну за 51 с

03:35

Гучні вибухи у великих містах: Україна під комбінованою атакою РФ, що відомо

03:25

Головні "кошатники" за гороскопом: чотири знаки, які не можуть жити без муркотіння

Реклама
03:03

Чи можуть мобілізувати без "розшуку" - адвокат попередила про нову тенденцію

02:34

РФ підняла літаки: "Тушки" рухаються до пускових рубежів, що відомо

02:31

"Лялечка": Олена Мозгова показала "кримське" фото

01:58

Чому в школах СРСР не було 4 класу насправді: більшість не здогадується

01:53

Трамп прагне швидкого завершення війни: деталі розмови з Зеленським - Axios

01:30

"Легше не стає": від чого злягла Санта Дімопулос

01:01

Майже як у Голлівуді: що відомо про найбагатше село УкраїниВідео

00:58

5 знаків зодіаку, які найчастіше мовчать - чому їхня тиша сильніша за слова

25 лютого, середа
23:56

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

23:17

Кількість відключень світла зросте - нові графіки для Черкаської області на 26 лютого

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти