Росіяни приписують собі нове "захоплення": у ЗСУ розставили всі крапки над "і"

Марія Николишин
25 лютого 2026, 16:18
Волошин наголосив, що українські військові успішно проводять контратакувальні дії.
Ситуація на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключові тези:

  • Росіяни говорили про захоплення села Різдвянка в Запорізькій області
  • Насправді населений пункт контролюють ЗСУ
  • Село розташоване за понад 20 кілометрів від бойових дій

Російські окупанти заявляли про захоплення села Різдвянка в Запорізькій області. Але ця інформація не відповідає дійсності, населений пункт контролюють ЗСУ. Про це сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

За його словами, цей населений пункт розташований за понад 20 кілометрів від бойових дій.

Він також підкреслив, що перед цим селом розташовано ще кілька - Тернувате, Придорожнє та Добропілля.

"Навіть до цих населених пунктів на Гуляйпільському напрямку, які ближче до лінії фронту, загарбники не можуть дійти", - йдеться у повідомленні.

Волошин зауважив, що на схід від населеного пункту Добропілля тривають важкі бої. На цій ділянці фронту українські військові успішно проводять контратакувальні дії.

"Тобто навіть бої там тривають за 20–25 кілометрів до Різдвянки", - підсумував він.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук говорив, що українські підрозділи продовжують контратакувальні дії на Запорізькому напрямку, вибиваючи російські війська з раніше зайнятих позицій та звужуючи так звану "сіру зону".

За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається пріоритетною для російських сил, однак саме тут українські воїни демонструють помітний прогрес.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов казав, що армія країни-агресорки Росії прагне створити плацдарм на правому березі Дніпра, щоб вийти на невизнане Придністров'я. Це залишається одним із завдань так званої "СВО".

Експерт також заявляв, що головним напрямком удару країни-агресора Росії під час наступу у 2026 році буде Запоріжжя. За його словами, Запорізьку область Росія має намір захопити в її адміністративних кордонах.

Крім того, на межі Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи Сил оборони здійснили контратакувальні дії та змогли відтіснити російські окупаційні війська. У межах наступальної операції українським силам вже вдалося звільнити до 300 квадратних кілометрів території.

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.

