ССО провели зачистку: в DeepState повідомили, як змінилася ситуація на Сумщині

Окупанти намагалися прорватися на північні околиці одного з прикордонних сіл.

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Окупанти зазнали поразки під час рейду на Сумщину / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, facebook.com/usofcom?locale=uk_UA

Що повідомили аналітики:

Росіяни на квадроциклах проривалися у Локню

ССО знищили окупантів, які намагалися закріпитися

Ворог, найімовірніше, повторить спроби прориву на Сумщину

Бійці ССО опублікували кадри зачистки північних околиць населеного пункту Локня, що на Сумщині, від окупантів країни-агресорки Росії. Аналітики DeepState проаналізували відео та повідомили, як змінилася ситуація в області.

Відомо, що противник намагався провести рейдові дії на Локню та закріпитися там, використовуючи квадроцикли. Рейнджери 4-го полку у спільній роботі з іншими підрозділами Сил Оборони провели відповідні дії по знищенню ворога.

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"Завдання виконувалося за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та чіткого планування на всіх рівнях. В ході операції вдалося взяти одного полоненого", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що поки це була "одноразова акція" противника, наразі уточнюється ситуація у Басівці, через яку окупанти і зайшли у Локню.

"Скоріше за все, ворог буде проводити там накопичення і спроби залетіти в Локню неодноразово повторяться за типовою тактикою окупантів. Відповідно, в майбутньому будемо реагувати на всі зміни на даній ділянці", - додали вони.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ДПСУ нещодавно повідомили, що Сили оборони України ефективно знищують ворожі сили та наразі повністю контролюють населений пункт Басівка на Сумщині.

Раніше стало відомо, що найбільше спроби прориву кордону фіксуються в бік населених пунктів Новеньке і Журавка. Андрій Демченко заявив, що не можна і виключати того, що росіяни намагатимуться розширювати напрямки наступів таких груп.

Напередодні Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій військ РФ та намаганням росіян перевести бойові дії на територію Сумщини працював у Сумській області.

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