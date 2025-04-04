Розширення зони активних боїв: відомо, де росіяни хочуть прорвати кордон

Завдання росіян - максимально глибоко зайти на територію України.

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Прорив кордону у Сумській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Головне із заяви речника ДПСУ:

Окупанти намагаються перетнути кордон і закріпитись у Сумській області

Найбільше таких спроб фіксують біля населених пунктів Новеньке і Журавка

Для цього росіяни використовують навіть квадроцикли

У Сумській області армія країни-агресора Росії намагається за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільше спроби прориву кордону фіксуються в бік населених пунктів Новеньке і Журавка.

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Він наголосив, що не можна і виключати того, що росіяни намагатимуться розширювати напрямки наступів таких груп.

"Їхнє завдання - максимально глибоко зайти на територію України. Інколи росіяни для цього використовують навіть квадроцикли. Потім вони намагаються закріпитись, накопичити сили і розширювати зону активних боїв", - наголосив Демченко.

Речник ДПСУ також додав, що Сили оборони роблять все, щоб росіяни не досягли цих цілей. Прикордонники знищують ворожі штурмові групи – як після перетину ними кордону, так і ще на підступах.

"Це той напрямок, де ворог вже довгий час тримає значні свої сили та засоби, це фактично в межах Курської області, де він концентрував свої сили, намагаючись вибити наші підрозділи", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітик Forbes Девід Акс заявив, що протягом останніх тижнів українські військові нанесли кілька успішних контрударів в районі Торецька та Андріївки. Командування окупаційної армії країни-агресорки Росії намагалося стримати просування ЗСУ, однак це закінчилося нищівною поразкою для РФ.

Аналітики DeepState повідомили, що підрозділи армії країни-агресора РФ зуміли просунутися вперед у двох областях України. Ворог мав успіх в П'ятихатках (Запорізька область) та Андріївці (Донецька область).

Водночас, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що Сумщина може стати одним із пріоритетів наступу країни-агресора Росії, адже саме туди ворог спрямовує максимальну кількість диверсійно-розвідувальних груп.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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