Чи змогли росіяни захопити Басівку на Сумщині: в ДПСУ розповіли про хід боїв

Росіяни намагаються перетнути кордон з Україною малими групами, зокрема в напрямку населеного пункту Басівка, який перебуває під контролем Сил оборони.

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Хто контролює село Басівка на півночі Сумщини / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Про що сказав Демченко:

Басівка перебуває під контролем українських військ

Сили оборони України максимально знищують сили ворога

Росія може розширити зону бойових дій на Сумщині

Російські окупаційні війська продовжують спроби прорватись на територію України та закріпитись. Сили оборони України ефективно знищують ворожі сили та наразі повністю контролюють населений пункт Басівка на Сумщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зазначив, що росіяни продовжують свою кампанію із дезінформації. Тактика ворога полягає в тому, щоб малими групами переходити кордон з Україною із застосуванням техніки, зокрема в напрямку населеного пункту Басівка.

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Речник зазначив, що ціль ворога заїхати максимально вглиб України "щоб накопичуватися, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже вести активні бойові дії по території України".

"Але Басівка під повним контролем складових Сил оборони України", - зазначив Демченко.

За словами Демченка, Сили оборони України продовжують утримувати позиції на всіх напрямках, якими ворог намагається прориватись вглиб території України.

"Наші хлопці з підрозділів Державної прикордонної служби, Збройних сил України максимально знищують противника - як ті групи, які переходять кордон і їдуть на квадроциклах, так і ті групи, які ще підходять до нашої лінії кордону", - додав Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що виключати подальшого розширення зони бойових дій в межах Сумщини не можна, адже йдеться про смугу відповідальності в понад 530 кілометрів. Саме тому українські захисники мають бути готові протидіяти ворожим штурмовим групам, диверсійно-розвідувальним групам або іншим більшим силам, якщо ворог спробує їх застосовувати.

"Для цього кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони й укріплює у фортифікаційному відношенні позиції, щоб воїнам було легше стримувати противника на всіх відтинках", - сказав речник.

Бої на Сумщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 квітня росіяни повідомили про повне захоплення населеного пункту Басівка на Сумщині. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували цю інформацію і заявили, що війська РФ не контролюють Басівку.

Крім того, росіяни за допомогою малих штурмових груп намагаються перетнути кордон на Сумщині. Найактивніші бойові дії тривають в напрямку населених пунктів Новеньке і Журавка.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук попередив, що Сумщина може стати пріоритетним напрямком для нового наступу РФ через значну активність диверсійних груп.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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