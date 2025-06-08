Росія атакувала передмістя Харкова керованими авіабомбами: що відомо

Ворог завдав удару по передмістю Харкова КАБами, місцева влада уточнює інформацію про наслідки.

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Російські війська вдарили по передмістю Харкова з повітря / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Міноборони РФ

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Терехов: удар нанесено по околицях міста двома КАБами

Синєгубов: є вибухи, закликав перебувати в укриттях

Увечері неділі, 8 червня, російські війська атакували передмістя Харкова керованими авіаційними бомбами. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"По околиці міста був нанесений удар двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється", — написав Терехов.

Синєгубов додав, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги:

"Під час повітряної тривоги в деяких районах Харкова було чутно вибухи. Попередньо, ворог наніс удар керованими авіаційними бомбами по передмістю. Перебувайте в укриттях до відбою", — закликав очільник ОВА.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, відбулася ракетно-дронова атака РФ на Київ – пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Станом на 05:00, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Крім того,російські окупанти у ніч на суботу, 7 червня, масовано вдарили по Харкову дронами, керованими авіаційними бомбами і ракетою. Спершу повідомлялося, що одна людина загинула. Потім стало відомо, що загиблих уже троє. Уже відомо про 16 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Уночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

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Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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