У Прилуках дрон РФ влучив у будинок начальника пожежної частини: загинула його сім'я

Під час ворожого удару рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків.

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Вночі дрони атакували Харків і Прилуки / Колаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

Коротко:

Дрони РФ атакували Харків і Прилуки

Є жертви серед цивільних

У ніч на 5 червня російська окупаційна армія атакувала дронами Прилуки в Чернігівській області. Є жертви серед цивільного населення.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

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Під час дронової атаки рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

"Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства і страждання цивільних - це стиль жорстокої росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", - написав Клименко.

Загалом у Прилуках загинуло п'ятеро людей, ще шестеро - поранені.

Крім того, минулої ночі російські дрони атакували Харків. На двох локаціях ворог ударив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовано, серед них - 4 дітей.

"Росія свідомо б'є по цивільних. Цілиться по будинках, де діти мають спати, а не гинути. Це військовий злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На полі бою. В інтернаціональних судах. На сторінках історії", - додав Клименко.

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Як писав Главред, вночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У ніч на 4 червня в Харкові прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. Унаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

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