Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Прилуках дрон РФ влучив у будинок начальника пожежної частини: загинула його сім'я

Анна Ярославська
5 червня 2025, 09:28
266
Під час ворожого удару рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків.
Атака дронов
Вночі дрони атакували Харків і Прилуки / Колаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

Коротко:

  • Дрони РФ атакували Харків і Прилуки
  • Є жертви серед цивільних

У ніч на 5 червня російська окупаційна армія атакувала дронами Прилуки в Чернігівській області. Є жертви серед цивільного населення.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

відео дня

Під час дронової атаки рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

"Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства і страждання цивільних - це стиль жорстокої росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", - написав Клименко.

Загалом у Прилуках загинуло п'ятеро людей, ще шестеро - поранені.

  • Атака на Прилуки
    Атака на Прилуки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Прилуки
    Атака на Прилуки Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Прилуки
    Атака на Прилуки Фото: t.me/dsns_telegram

Крім того, минулої ночі російські дрони атакували Харків. На двох локаціях ворог ударив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовано, серед них - 4 дітей.

"Росія свідомо б'є по цивільних. Цілиться по будинках, де діти мають спати, а не гинути. Це військовий злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На полі бою. В інтернаціональних судах. На сторінках історії", - додав Клименко.

  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov, ДСНС
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov, ДСНС
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov, ДСНС
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov, ДСНС
  • Атака на Харків
    Атака на Харків Фото: t.me/ihor_terekhov, ДСНС

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У ніч на 4 червня в Харкові прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. Унаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони Прилуки новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці: хто у списку

Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці: хто у списку

11:22Економіка
Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФ

Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФ

11:13Україна
РФ запустила чотири КАБи по центру Херсона: постраждали двоє людей

РФ запустила чотири КАБи по центру Херсона: постраждали двоє людей

10:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні знайшли скарб першого олігарха - захований у церковній стіні

В Україні знайшли скарб першого олігарха - захований у церковній стіні

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Стали ще більше схожі на Кіркорова - нові фото дітей Анастасії Стоцької

Стали ще більше схожі на Кіркорова - нові фото дітей Анастасії Стоцької

Активіст Шабунін критикує схему ухилення від мобілізації, якою сам же і скористався - ЗМІ

Активіст Шабунін критикує схему ухилення від мобілізації, якою сам же і скористався - ЗМІ

Останні новини

11:39

США послаблюють Україну у боротьбі з дронами РФ: ЗМІ повідомили, що сталося

11:22

Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці: хто у списку

11:14

Європа перестане давати навіть патрони: Жданов про найгірший сценарій війни для ЗСУ

11:13

Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФФото

10:48

РФ запустила чотири КАБи по центру Херсона: постраждали двоє людей

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 роціКриза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році
10:47

Китайський гороскоп на завтра 6 травня: Собакам - занепокоєння, Свиням - критика

10:14

Тариф зросте: український мобільний оператор підійме вартість послуг з 11 червня

10:11

"Свята справа": Кім Чен Ин обіцяє допомогу РФ у війні з Україною

10:06

Трамп налаштований вороже: у NYT дізналися, як він ставиться до Путіна і Зеленського

Реклама
09:33

Життя 4 знаків зодіаку кардинально зміниться в червні: хто ці щасливчики

09:28

У Прилуках дрон РФ влучив у будинок начальника пожежної частини: загинула його сім'яФото

09:25

Зрадницю Ані Лорак публічно обматюкали - що сталося

09:17

Гороскоп на завтра 6 червня: Скорпіонам - незабутній день, Козерогам - стрес

09:11

"Важелі тиску на Путіна": Трамп натякнув на потужний удар по РФ

09:10

"Гострий період горя": скандальна донька Кіркорова страждає без матеріВідео

08:48

Китай уперше прокоментував операцію Павутина: яка позиція Пекіна

08:41

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Гороскоп Таро на завтра 6 червня: Близнюкам - рішення, Левам - війна

08:18

"При людях не кажіть": зрадниця Клара Новікова остаточно видала себе

08:13

У ЗСУ успіх на сході, армія РФ просунулася на двох напрямках – ISW

Реклама
08:10

Як Путін і Трамп змушені мовчки дивитися на "Українське кіно"Погляд

07:54

"Серйозний удар по іміджу РФ": Келлог зробив заяву про операцію Павутина

07:10

Хто живе не один: тільки найрозумніші розгадають загадку за 5 секунд

06:57

РФ атакувала дронами Харків і Прилуки: спалахнули пожежі, загинули людиФотоВідео

06:10

Як Україна руйнує міць та престиж РосіїПогляд

06:02

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

05:50

Тест на IQ: знайдіть плюшевого ведмедика серед цукерок за 5 секунд

05:31

Як часто потрібно прати рушники: лікар вказав на поширену помилку

04:30

Чому на шинах в авто пише Inside та Outside: головний секрет вразить водіїв

03:25

"Армія РФ побіжить": Жданов сказав, чи може Україна повернути кордони 1991 року

03:05

Вже в червні 2025 року: на трьох знаків зодіаку чекає стрімкий карʼєрний зліт

02:30

"Схлопнуться протягом місяців": експерт назвав найвірогіднішу дату кінця війни

02:00

РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: серед поранених - дитина і вагітна жінка

01:30

"Це неймовірно": Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом

01:01

"Утертися і плакати": зірка українського стендапу розповіла про зменшення бюсту

00:46

"РФ показує середній палець": емоційна реакція Зеленського на розмову Трампа і Путіна

00:11

США відмовляються надати ППО для євромиротворців в Україні - Bloomberg

04 червня, середа
23:31

Непростий іспит: Alyona Alyona розкрила незвичайний факт про своє народження

23:11

Ада Роговцева показала себе в молодості разом із чоловіком

23:10

Як пройде похорон Кейт Міддлтон - до чого готуються в палаці

Реклама
23:06

"Мобілізували досить жорстко": відомий український співак потрапив до ЗСУ

23:00

Вони ніколи не їздили в школу цією дорогою: у Сумах загинув тато, дочка у важкому станіФото

22:56

"Відбулась акція відплати": Єрмак виступив із заявою перед сенаторами США

22:32

"Ділюся з вами своїм улюбленим": Настя Каменських представила свого фаворита

22:27

Скільки ще Путін зможе вести війну проти України: дипломат зробив тривожний прогнозВідео

22:13

"Посипалась дівчинка": Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею

21:54

У 2025 році допомога Україні перевищить показники минулих років - Міноборони

21:41

Все горить та вибухає: СБУ показала історичні кадри операції "Павутина"Відео

21:24

Кіркоров визвірився на Малахова і образив його

21:20

Не дайте себе ошукати: як перевірити реальний пробіг авто перед покупкою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим Галкін
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти