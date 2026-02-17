В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

Окрім збільшення втрат ворог ще й зменшив кількість штурмових дій.

ЗСУ почали ефективніше знищувати живу силу противника / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот з відео

Головне:

Росія втрачає значно більше військових протягом останнього тижня

Збільшення втрат пов'язане з відключенням Starlink

Кількість штурмових дій противника зменшилась

За другий тиждень лютого армія країни-агресорки Росії втратила на фронті на 40-50% особового складу більше, ніж раніше. Про це в етері телеканалу FREEДOM розповів речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук.

За його словами, сьогодні на кожен квадратний кілометр української території армія РФ втрачає близько 210 окупантів.

"Втрати російських окупантів дійсно зросли, і це не емоційна оцінка, а цифри, які підтверджені офіційними зведеннями. Сьогодні ми бачимо, яку ціну росіяни платять за кожен квадратний кілометр української землі — мова йде про верифіковані дані Генерального штабу ЗСУ. Якщо брати досить грубий підрахунок з урахуванням можливої похибки, то за другий тиждень лютого російські показники за втратами зросли приблизно на 40-50%. Це дуже серйозне збільшення", - наголосив він.

Що стало причиною збільшення втрат у ворога

Видання New York Post пише, що збільшення втрат в армії РФ пов'язане з серйозними проблемами зі зв'язком на фронті.

Після того як компанія SpaceX заблокувала незаконне використання супутникового інтернету Starlink російськими військовими, армія РФ знизила інтенсивність штурмових дій та почала зазнавати значно більших втрат.

Starlink / Інфографіка: Главред

Чи зможе ворог оговтатися після відключення Starlink - думка експерта

Главред писав, що за словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, чи зможе ворог почати весняний наступ залежить від того, наскільки швидко росіяни відновлять свої можливості після відключення Starlink.

Зимовий період, несприятливі погодні умови, сильні морози, відключення Starlink – все це вплинуло на активність російських військ вздовж лінії бойового зіткнення. Якщо Сили оборони України ще зможуть довести втрати противника до 50 тисяч на місяць, є шанс вистояти.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після відключення терміналів Starlink у росіян Україна відвоювала 201 квадратний кілометр площі територій у проміжку з 11 по 15 лютого.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині, посилюючи тиск на українських захисників у районі Мирнограда. Після захоплення села Рівне, окупанти дотискають сусіднє село Світле.

Напередодні Олександр Сирський повідомляв, що ситуація на Олександрівському напрямку і в районі Гуляйполя залишається складною, проте Сили оборони України проводять результативні контратакувальні, штурмові дії.

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

