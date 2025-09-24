Рус
Наступ на важливому напрямку провалився: названо причину відходу окупантів

Марія Николишин
24 вересня 2025, 15:22
182
Братчук наголосив, що ризики нових штурмів зберігаються.
Наступ на важливому напрямку провалився: названо причину відходу окупантів
Наступ РФ в Запорізькій області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Російський наступ на Запоріжжі провалився
  • Його зірвали удари ЗСУ по логістиці
  • Окупанти перекидають сили на інші напрямки

Країна-агресор Росія планувала масштабний наступ на Запоріжжі, але їй завадили удари по логістиці та дії українських підрозділів. Інтенсивність атак на цьому напрямку зараз помітно знизилась, хоча ризики нових штурмів зберігаються. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу.

За його словами, на початку серпня росіяни накопичували сили й готувалися до масштабного наступу в районі Степногірська. Сили оборони вдарили по їхніх складах із пальним, колонах техніки та логістичних маршрутах, що суттєво вплинуло на динаміку бойових дій.

"Той наступ, який росіяни планували на Запоріжжі, став меншим або взагалі зник з порядку денного. Не вдалося реалізувати задумане", - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що попри зниження інтенсивності, Степногірськ і далі лишається одним із ключових напрямків ударів. Українські штурмові полки вже неодноразово відкидали ворога з околиць населеного пункту, і навіть чергові спроби окупантів прорватися завершилися їхнім відступом.

Братчук також додав, що наприкінці літа на Запорізькому напрямку з'явилися резерви противника, зокрема морська піхота та підрозділи десантників. Однак нині ці частини вже воюють на Донеччині.

"Морська піхота і підрозділи ВДВ, які з'явилися в Запорізькій області, зараз оперують на Добропіллі. Перекидають сили звідти, намагаються рятувати ситуацію на інших напрямках", - підсумував речник.

Наступ РФ на фронті

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив, що наразі тривають дві російські стратегічні операції: наземна, яка включає бойові дії на Донбасі та інших фронтах війни, і повітряна – її теж можна назвати наступальною.

На його думку, найімовірніше, росіяни продовжуватимуть наступальну операцію саме на Донбасі.

"Для проведення другої операції паралельно їм потрібно вдвічі більше сил. Наразі ворог не зможе провести нову стратегічну наступальну операцію, наприклад, в Україні на півдні", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що бойові дії у Донецькій області зайшли у позиційний глухий кут, що нагадує події Першої світової війни.

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов сказав, що говорити про серйозний успіх Сил оборони України на Добропільському напрямку можна буде лише після того, як ворога вдасться відтіснити з околиць Родинського.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські окупаційні війська намагаються вийти на околиці Приморського на Оріхівському напрямку, прагнучи просунутися ближче до меж Запоріжжя.

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

війна в Україні Запорізька область новини України війна Росії та України Фронт
