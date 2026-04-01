РФ масово перекидає штурмовиків на південь: Волошин розкрив, до чого готується ворог

Інна Ковенько
1 квітня 2026, 13:48
Російське командування перекидає на південні напрямки фронту додаткові підрозділи.
РФ перекидає додаткові війська на Південь / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Коротко:

  • РФ перекидає додаткові війська на південні ділянки фронту
  • Окупанти готуються до просування в бік Дніпропетровщини.
  • Паралельно підсилюють угруповання на Гуляйпільському відтинку для наступу на Запоріжжі

Російське командування перекидає додаткові сили на південні ділянки фронту, причому йдеться про підрозділи, які використовуються для наступальних, а не оборонних дій.

Про це в коментарі для РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він уточнив, що частина цих формувань проходить відновлення та поповнення особовим складом і технікою.

Зокрема, у підпорядкування 29-ої російської армії на Олександрівському напрямку передали 120-у дивізію морської піхоти.

"120-а дивізія отримає від російського угруповання "Восток" до 50 танків, близько 4,5 тисячі особового складу, до 150 бронемашин і до 150 одиниць іншого озброєння та військової техніки. Вони готуються до того, що ця дивізія буде діяти в напрямку населеного пункту Покровське Дніпропетровської області", - розповів

За його словами, завдання дивізії полягає у блокуванні українських контратак, спробі перехопити тактичну ініціативу та продовжити просування вглиб Дніпропетровщини.

Паралельно ворог підсилює своє угруповання й на сусідньому Гуляйпільському відтинку фронту, звідки планує розвивати наступ на захід, у напрямку Запорізької області.

"На цей напрямок нещодавно прибула 40-а окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту", - додав речник.

Він також повідомив, що російська 5-а армія, яка наразі діє на Гуляйпільському напрямку, отримала у своє підпорядкування 55-у дивізію морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Коли Росія може посилити наступ

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що окупаційні війська РФ готуються до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, ворог спробує скористатись певними змінами на передовій.

За його словами, наразі інтенсивність боїв невисока, але з появою листя на деревах ситуація може змінитися. Адже розпочнуться "сприятливі умови для атакувальних дій".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, після початку весняно-літнього наступу окупаційні війська РФ намагаються просунутися у північній частині українського поясу фортець на Донеччині. Однак протягом останнього тижня вони фактично не мають жодних здобутків.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявляв, що РФ намагається розширити зону контролю у Сумській та Харківській областях.

Водночас в 7 корпусі Десантно-штурмових військ сказали, що у Покровській агломерації основні зусилля країни-агресора Росії спрямовані на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського.

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

