РФ штурмує у двох областях: що відбувається на фронті

Ангеліна Підвисоцька
29 березня 2026, 00:39
Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових у Харківській та Сумській областях.
РФ намагається штурмувати Сумську та Харківську області

Що відомо:

  • РФ намагається штурмувати українські позиції
  • Кількість штурмів зросла у Сумській та Харківській області

РФ намагається розширити зону контролю у Сумській та Харківській областях. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Росіяни намагаються штурмувати позиції українських військових у Краснопільській, Хотінській та Юнаківській громадах. У Харківській області росіяни намагаються наступати у Вовчанській громаді.

"За минулу добу, наприклад, у межах населеного пункту Вовчанські Хутори прикордонники відбивали спробу піхотних груп противника просунутися", - зазначив він.

Нині ворог не має суттєвих успіхів. Українські захисники відбивають ворожі атаки, завдаючи окупантам значних втрат.

"Але, на жаль, маючи перевагу в особовому складі і в засобах ураження, противник у межах кордону з Україною у напрямку цих областей активність продовжує проявляти", - каже Демченко.

Росія готує новий наступ

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що окупаційні війська РФ готуються до посилення наступальних дій на фронті.

За його словами, наразі інтенсивність боїв невисока, але з появою листя на деревах ситуація може змінитися. Адже розпочнуться "сприятливі умови для атакувальних дій".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту "DeepState" заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів на Донеччині.

Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це відбулося від початку контрнаступальної операції.

Водночас військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з суміжними підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині.

