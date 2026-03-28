Росіяни активізувалася біля Покровська: військові назвали найгарячіші напрямки

Наразі росіяни ведуть штурмові дії одразу на кількох напрямках.

Росіяни активізувалася біля Покровська

Головне:

Росіяни прагнуть просунутися у районах Гришиного та в напрямку Родинського

На північних околицях Покровська ЗСУ блокують спроби просування ворога

Противник використовує погодні умови для переміщень і накопичення сил

У Покровській агломерації основні зусилля країни-агресора Росії спрямовані на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського. Про це повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Зазначається, що ворог активізувався по всій смузі, за яку відповідає підрозділ. При цьому штурмові дії ведуться одразу на кількох напрямках із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

"Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ відбивають щоденні атаки на Гришине. У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої, а українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища. Одночасно ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що на північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.

Покровськ

"На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ знищують та зупиняють противника у тісній координації з 1 корпусом НГУ "Азов"", - наголосили військові.

В 7 корпусі ДШВ додають, що наразі зростає застосування КАБів та ударних БпЛА у всій Покровській агломерації. Крім того, противник активно використовує несприятливі погодні умови останніх днів для прикриття переміщень і накопичення сил.

"Попри спроби ворога накопичити артилерію, зусилля Сил оборони спрямовані на послаблення вогневих можливостей противника. Зокрема, за останні два дні 147-ма окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили та пошкодили чотири ворожі гармати у районі Покровська та Мирнограда", - підсумували у підрозділі.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

