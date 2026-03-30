Армія РФ загрузла на 'поясі фортець' на Донеччині і зазнає критичних втрат - ISW

Окупанти зупинилися після коротких здобутків і тепер шукають нові напрямки для атаки.

РФ прагне прорвати "пояс фортець" на Донеччині, але зіткнулася з серйозними проблемами

Після початку весняно-літнього наступу окупаційні війська РФ намагаються просунутися у північній частині українського поясу фортець на Донеччині. Однак протягом останнього тижня вони фактично не мають жодних здобутків.

Рішення атакувати без підтримуючих операцій на флангах, ймовірно, ще більше сповільнить темпи просування росіян на схід від Слов’янська та призведе до критично високих втрат за мінімальних результатів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Де окупанти намагаються прорвати оборону

Аналітики зазначають, що після старту весняно-літнього наступу 2026 року російські війська намагаються прорватися в північній частині українського поясу фортець.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, підрозділи 3-ї загальновійськової армії РФ, які ведуть бої поблизу Кривої Луки та Закітного (на схід від Слов’янська, північний край поясу), зупинилися після значного тактичного прогресу упродовж місяця - приблизно з 27 лютого.

З 22 березня окупанти не мають жодних нових успіхів. До цього вони змогли прорвати українські позиції між Кривою Лукою та Різниківкою.

Машовець додає, що підрозділи 20-ї та 25-ї армій РФ на Лиманському напрямку, а також 8-ї армії та 3-го армійського корпусу на Костянтинівському напрямку просуваються значно повільніше, ніж 3-я армія.

Оглядач вважає, що для прямого наступу на агломерацію Слов’янськ–Краматорськ у Росії є лише 3-я армія. І це - погана новина для агресора.

"Рішення провести таку операцію без взаємодопоміжних операцій на флангах, ймовірно, ще більше загальмує темпи просування росіян на схід від Слов'янська та завдасть критично високих втрат за непропорційно мінімальних здобутків", - зазначають в ISW.

Куди Росія може перекинути війська

Машовець припускає, що російське командування може ухвалити інше рішення - і спрямувати підрозділи 3-ї армії на підтримку наступальних операцій на Лиманському або Костянтинівському напрямках, замість прямого удару по поясу фортець.

"Ця операція також вимагатиме від російських військ тимчасової відмови від наступу безпосередньо на північну частину поясу фортець, що ставить під сумнів зусилля Кремля щодо когнітивної війни, метою яких є зображення російських військ як таких, що одночасно просуваються по всьому театру військових дій, та перекручування українських оборонних ліній як таких, що руйнуються", - кажуть аналітики.

В ISW вважають, що нещодавні тактичні здобутки Росії можуть підтримати наступальні операції на півночі (Лиман) або на півдні (Костянтинівка), але поки що вони недостатні для прямого наступу на Слов’янськ.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

