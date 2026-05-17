Як Путін ставиться до Зеленського: професор із США "розкусив" диктатора

Сергій Кущ
17 травня 2026, 16:05
Експерт вважає, що глава Кремля розглядає Україну як територію, яку необхідно підкорити.
Професор зі США
Професор зі США "прочитав" диктатора / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ключові тези

  • Експерт не побачив зміни позиції Кремля
  • Путін змінив риторику на адресу Зеленського
  • Москва, як і раніше, диктує свої умови

Російський диктатор Володимир Путін змінив риторику щодо президента України Володимира Зеленського, однак це не свідчить про реальні зміни позиції Кремля.

Таку думку висловив професор американістики Скотт Лукас в інтерв'ю 24 Каналу.

Експерт звернув увагу, що Путін вперше за довгий час назвав українського лідера "паном Зеленським", хоча раніше в публічних заявах часто використовував зневажливі формулювання та образи.

При цьому Лукас підкреслив, що російський лідер навмисно уникає звернення "президент Зеленський".

"Якщо Путін дійсно має намір мати справу із Зеленським як з рівним, то він погодиться на особисту зустріч із ним за межами Росії. Це було б серйозним сигналом", – зазначив професор.

За словами Лукаса, Путін ніколи не визнає Зеленського рівним собі, оскільки не сприймає Україну як незалежну державу, рівну Росії.

Експерт вважає, що глава Кремля розглядає Україну як територію, яку необхідно підкорити, а українську владу — як перешкоду для своїх планів.

Також професор прокоментував недавню заяву Путіна про те, що він нібито готовий зустрітися із Зеленським у третій країні, але лише на фінальному етапі мирних переговорів.

На думку Лукаса, така риторика фактично означає вимогу капітуляції України.

"Це стандартне формулювання: "ви повинні здатися нам", — пояснив експерт.

Він додав, що Кремль дає зрозуміти не тільки Києву, а й Вашингтону: Москва не має наміру проводити переговори на нейтральній території в Європі і готова розглядати зустрічі виключно на власних умовах.

Лукас також підкреслив, що ні Зеленський, ні будь-який інший український політик не погодяться на поступки Росії, включаючи передачу окупованих територій Донецької області.

Крім того, професор заявив, що США фактично поставили переговорний процес на паузу через війну в Ірані, а багато "анонсів" і заяв у ЗМІ зараз є лише інформаційним шумом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дипломатичний тупик між Україною та РФ зберігається попри публічні заяви Кремля про готовність до переговорів. Москва не демонструє ознак реального компромісу. Водночас Росія продовжує тиск військовими та політичними методами.

Як раніше повідомляв Главред, експерти вже зазначали, що Путін і Зеленський не бачать сенсу в продовженні переговорів під егідою США, оскільки позиції сторін залишаються повністю протилежними. Додатковий вплив на ситуацію має зміна зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона.

Зазначимо, на тлі розмов про можливі переговори Путін знову повернувся до ядерної риторики. У Центрі протидії дезінформації раніше пояснювали, чому погрози "Сарматом" з боку Путіна розглядаються як елемент тиску на Україну та західних союзників.

