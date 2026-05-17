Підмосков'я та аеродром "Бельбек" масовано атакували БПЛА: що уразила СБУ

Руслана Заклінська
17 травня 2026, 15:23
Очільник СБУ Євгеній Хмара розповів деталі масованої атаки.
СБУ розкрила деталі атак на Москву та Крим / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • СБУ та СОУ атакували Московську область та аеродром "Бельбек"
  • Уражено завод "Ангстрем", НПЗ і дві нафтоперекачувальні станції
  • У Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО

Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела масштабну атаку по об'єктах ВПК та нафтової інфраструктури РФ у Московській області, а також завдала ударів по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в СБУ.

Які об’єкти були уражені у Московській області

За даними СБУ, у Московській області під удар потрапив завод "Ангстрем", який виробляє напівпровідники для російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями США. Крім того, уражено:

  • Московський НПЗ;
  • нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";
  • нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

У СБУ наголошують, що удари по нафтовій логістиці та підприємствах ВПК мають на меті послаблення можливостей РФ продовжувати війну проти України.

Пожежа у Московській області / Фото: скріншот

Що уразили на аеродромі "Бельбек"

У тимчасово окупованому Криму українські сили атакували інфраструктуру та системи протиповітряної оборони військового аеродрому "Бельбек". За даними СБУ, уражено зенітний комплекс "Панцир-С2", ангар із радаром до комплексу С-400, систему керування безпілотниками "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост".

Крім того, пошкоджено пункт передачі даних "земля-повітря", диспетчерську вишку та один з ангарів аеродрому.

"Такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу РФ. Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша Московська область не є безпечною. СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога", - заявив керівник СБУ Євгеній Хмара.

Що в обороні РФ виявили удари безпілотників по Москві - думка експерта

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан в ефірі "Київ24" заявив, що атака дронів на Москву 17 травня виявила вразливі місця російської системи протиповітряної оборони.

За його словами, велика територія РФ ускладнює організацію ефективної оборони, оскільки змушує розосереджувати сили ППО між фронтом, військовими об’єктами та містами. Тому виникають прогалини в захисті, якими користуються українські безпілотники.

"Велика територія Росії не є перевагою для оборони. Навпаки, чим більше об’єктів треба прикривати, тим більше "дір" з’являється в системі ППО", - сказав він.

Атака на Москву та Крим - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 травня Москву та Підмосков’я масовано атакували дрони. За словами лейтенанта Сил оборони Андрія Коваленка, російська ППО не лише неефективно збивала цілі, а й створювала небезпеку для мешканців столиці РФ через роботу РЕБ.

Масовану атаку безпілотників на Москву та Підмосков’я російська влада назвала найбільшою від початку повномасштабної війни. За повідомленнями ЗМІ та відкритих джерел, під удар потрапили одразу кілька стратегічних об’єктів у Московському регіоні.

Також партизанський рух "Атеш" заявив про диверсію в Підмосков’ї, внаслідок якої було порушено роботу кількох вишок зв’язку в районах Путилково, Комунарка та Домодєдово. За їхніми даними, на цих об’єктах розміщувалися модулі РЕБ, що забезпечували роботу систем ППО та координацію цілей, які летять на низькій висоті.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

