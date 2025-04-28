'Знищують позиції в нуль': армія РФ окупувала ще одне село на Донбасі

На відрізку Надіївка-Котлярівка-Богданівка останнім часом дуже складно бійцям Сил оборони України, яких поступово видавлює противник.

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У DeepState розповіли свіжі новини з фронту / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 4 окрема танкова бригада

Ви дізнаєтеся:

Який населений пункт вдалося захопити росіянам

Що відбувається на Покровському напрямку

Де тривають найзапекліші бої

Російські війська окупували селище Надеждинка (Надіївка) у Покровському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState у зведенні за 27 квітня.

"Ворог окупував Надіївку", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Аналітики також внесли зміни в карту бойових дій.

Наразі Надеждинка позначена червоним кольором. Це означає, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють окупанти.

Надеждинка на карті / deepstatemap

Аналітики зазначають, що на відрізку Надіївка (Надеждинка)-Котлярівка-Богданівка останнім часом дуже складно бійцям Сил оборони України, яких поступово видавлює противник.

"Окупанти намагаються знищувати позиції в нуль перед тим, як здійснювати рух піхотою. Відбуваються постійні обміни ударами дронів, тож варто зазначити, що район Троїцького-Преображенки та Котлярівки - це суцільна зона активних бойових дій", - ідеться у повідомленні.

Загалом, за словами аналітиків, на Покровському відрізку зберігається досить інтенсивна динаміка бойових зіткнень, але їхній характер різноманітний і має свою динаміку.

Від Новоторецького до Калинового ворог робить постійні спроби прорвати оборону українських військових, застосовуючи як просто піхоту, так і техніку, що слугує підтримкою. Іноді окупанти збирають техніку з десятків одиниць і йдуть у штурми. Найбільша активність відбувається в районі Єлизаветівки, Тарасівки та Старої Миколаївки.

"Якщо з першим для окупантів усе безуспішно, то район Тарасівки напружений через тиск ворога на Водяне Друге та Зелене Поле, яке практично стало окупованим, а довкола Старої Миколаївки обстановка загострюється, де противник підібрався впритул до села", - йдеться в повідомленні.

На відрізку Миколаївка-Гродівка Силам оборони вдається контролювати пересування ворога та здійснювати своєчасне ураження.

Лисівка на карті / deepstatemap

Складна ситуація в районі Лисівки, де ворог чинить сильний тиск на позиції Сил Оборони, але десантники 25 ОЗГБр докладають максимальних зусиль, щоб не допустити успіхів для ворога.

Так само складним є відрізок Шевченко-Пещане, якому ворог приділив досить багато уваги, щоб знову зайняти місцевість, яку звільнили або пробували звільнити Сили Оборони.

Відрізок Котлино-Вдалеке особливо активний у плані бойових дій. Українські військові проявляють ініціативу, щоб зупинити та відтіснити ворога, зокрема, користуючись здобутками на інших ділянках Покровського відрізка.

"Котлине є шляхом відкриття оперативного простору в бік траси Павлоград-Покровськ, щоб обійти місто і збільшити зону вогневого контролю логістики. Вдале - у ньому ворог також вбачає можливість зробити хороший опорний пункт і місце для накопичення. Ну, і не варто забувати про медійну складову для ворога - кілька кілометрів до кордону Донецької області, яку вони обов'язково використовують", - зазначають аналітики.

Котлине та Удачне на карті / deepstatemap

"Успенівка стала місцем запеклих боїв і смертю великої кількості росіян, але ситуація там наразі складається не найкращим чином, адже постійний тиск ворога дається взнаки і через великі втрати противнику майже вдалося зайняти повністю село. Саме тут противник здійснив величезну кількість накатів легковою автомобільною технікою за останній час та задіяв багато піхоти, яку посилювали Сили оборони та знищують пачками", - додали в Deep State.

Успенівка на карті / deepstatemap.live

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ранковому зведенні 28 квітня йдеться про те, що на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 64 штурмових дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Вдале, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке, Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка Покровська, Малинівка.

Зведення Генштабу ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Крім того, ЗСУ продовжують вести операції на території РФ, зокрема в Курській та Бєлгородській областях.

Окупаційні війська Росії продовжують шукати можливості для прориву української оборони на Сумщині, намагаючись розширити зону бойових дій. Ворог хоче прорватися в напрямках Басівки та Журавки. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що після багатомісячної боротьби окупаційні війська країни-агресора Росії все ще намагаються захопити місто Покровськ на Донеччині. Поблизу населеного пункту щодня відбувається велика кількість бойових зіткнень.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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