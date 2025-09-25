РФ готує наступ на Херсонщині: в ISW назвали основний напрямок удару

Ворог атакує, але поки що не просувається.

Російська армія зміцнює позиції біля Антонівського мосту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

РФ продовжують обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку,

Окупанти накопичують війська на лівому березі

Основна мета росіян - напрямок до Антонівського автомобільного мосту

Російська окупаційна армія продовжує обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просувається вперед. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Представник Південних оборонних сил України полковник Владислав Волошин повідомив, що російські війська накопичуються і перегруповуються на східному (лівому) березі Херсонської області між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським автомобільним мостом (усе на схід від Херсона) для наступу в напрямку Антонівського автомобільного мосту.

За словами Волошина, російські війська зміцнюють позиції на східному березі Херсонської області.

Ситуація на Херсонському напрямку / Карта understandingwar.org

Як писав Главред, російська армія почала нову спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи посилених ударів по місту і атакуючи міст через річку Кошова, що веде в район Корабел. Таким чином, окупанти хочуть відрізати його від решти частини міста.

Що відбувається на інших напрямках

За даними ISW, 24 вересня російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області, але не просунулися вперед.

На півночі Харківської області війська РФ також не просуваються. Як і в напрямку Великого Бурлука.

24 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

ЗСУ нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку вдалося просунутися російським військовим.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Ворог зосереджується на поліпшенні логістики на Краматорському напрямку (на північний схід від Костянтинівки) у Часовому Яру та Ступочках, а також проводить ротацію елементів 70-ї морської піхотної бригади (можливо, йдеться про новосформований підрозділ).

На початку серпня 2025 року російські війська змінили свою тактику з пріоритету розвідки та інфільтрації невеликими групами на більш активні атаки невеликими штурмовими групами з потужною підтримкою безпілотників та артилерії.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в Запорізькій області на південний захід від Степногірська. Російські війська завдають ударів по ЗСУ на північний схід від Кам'янського.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупаційні війська продовжують спроби просунутися на Покровському напрямку. Напруга зростає як в околицях Покровська Донецької області, так і в напрямку Дніпропетровської області. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс". За його словами, росіяни намагаються проникнути в Покровськ невеликими групами, щоб створити хаос у тилу.

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що країна-агресор Росія планувала масштабний наступ на Запоріжжя, але їй завадили удари по логістиці та дії українських підрозділів. Інтенсивність атак на цьому напрямку зараз помітно знизилася, хоча ризики нових штурмів зберігаються.

Окупаційні війська Росії розстріляли сім'ю цивільних і взяли в заручники їхню неповнолітню доньку для продовження просування на Лиманському напрямку. Про це повідомив Третій армійський корпус. Військовий злочин окупантів зафіксували в районі населеного пункту Шандриголове.

Чого домагається Путін на фронті: думка експерта

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що повне захоплення Донецької області залишається ключовою метою Росії. Зараз на сході України тривають потужні бої, а російські війська можуть опинитися в "котлі".

За його словами, захоплення Донецької області Путін хоче подати як перемогу.

"Але ключове - Донецька область, тому що для Путіна це сценарій вийти красиво. Економіка в Росії, дійсно, тріщить. Їм би закінчити війну раніше. І ось, якщо він захопить Донецьку область, у підручниках історії напишуть, мовляв, Україна "8 років бомбила Донбас", народ Донбасу дуже страждав, дуже просив про допомогу, і російський старший брат під керівництвом великого і мудрого Путіна прийшов на допомогу. І це була СВО - війна за звільнення Донбасу", - пояснив військовослужбовець.

Інші новини:

Про персону: Кирило Сазонов Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році росіяни не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

