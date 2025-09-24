Окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники дитину

Що повідомили військові:
- Росіяни віддають наказ про вбивство цивільного населення
- Підрозділ РФ розстріляв пару цивільних
- Окупанти взяли в заручники неповнолітню дитину
Окупаційні війська країни-агресорки Росії розстріляли сім'ю цивільних та взяли у заручники їхню неповнолітню дочку задля продовження просування на Лиманському напрямку.
Про це повідомив Третій армійський корпус. Воєнний злочин окупантів зафіксували в районі населеного пункту Шандриголове.
Деталі злочинного наказу окупантів
З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму цього населеного пункту один із командирів РФ з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення.
Його інструкція полягала в тому, щоб військові РФ діяли швидко і "вбивали усіх без розбору". Після цього ворожий підрозділ зайшов до житлового будинку і розстріляв маму та батька неповнолітньої дитини.
"Зразу готуйтеся, що доведеться вбивати людей. Вбивати усіх без розбору. Усіх без розбору, не враховуючи дітей", - сказав російський злочинець.
Саму дівчинку росіяни викрали і з нею ж продовжили штурмові дії, утримуючи дитину в заручниках, щоб по них не могли відкривати вогонь українські військові.
Відео воєнного злочину РФ можна переглянути тут.
"Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника. Третій армійський корпус та СБУ наголошують: завчасна евакуація з району бойових дій рятує від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Яке покарання за воєнні злочини чекає Росію
Главред писав, що Європейський Союз закінчив технічні переговори для створення спеціального трибуналу з покарання злочинців, які чинили агресію проти України, в тому числі кремлівського диктатора Володимира Путіна.
ЄС також працює з міжнародними партнерами над створенням Комісії з розгляду заяв для України та підтримує Реєстр збитків.
Воєнні злочини Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Росіяни відрізали йому голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів.
Раніше повідомлялося, що командири російської окупаційної армії дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах військовополонених. Це є явним порушенням міжнародного права.
Напередодні стало відомо, що російські окупанти розстріляли п’ятьох полонених військових ЗСУ поблизу Вугледара. До МКЧХ та ООН направили листи щодо злочину РФ.
Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК)
3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.
