Окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники дитину

Ворог використовує неповнолітню для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.

Росіяни утримують дитину у заручниках / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили військові:

Росіяни віддають наказ про вбивство цивільного населення

Підрозділ РФ розстріляв пару цивільних

Окупанти взяли в заручники неповнолітню дитину

Окупаційні війська країни-агресорки Росії розстріляли сім'ю цивільних та взяли у заручники їхню неповнолітню дочку задля продовження просування на Лиманському напрямку.

Про це повідомив Третій армійський корпус. Воєнний злочин окупантів зафіксували в районі населеного пункту Шандриголове.

Деталі злочинного наказу окупантів

З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму цього населеного пункту один із командирів РФ з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення.

Початок штурму армії РФ / фото: скріншот з відео

Його інструкція полягала в тому, щоб військові РФ діяли швидко і "вбивали усіх без розбору". Після цього ворожий підрозділ зайшов до житлового будинку і розстріляв маму та батька неповнолітньої дитини.

"Зразу готуйтеся, що доведеться вбивати людей. Вбивати усіх без розбору. Усіх без розбору, не враховуючи дітей", - сказав російський злочинець.

Саму дівчинку росіяни викрали і з нею ж продовжили штурмові дії, утримуючи дитину в заручниках, щоб по них не могли відкривати вогонь українські військові.

Захоплення окупантами у заручники неповнолітньої / фото: скріншот з відео

Відео воєнного злочину РФ можна переглянути тут.

"Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника. Третій армійський корпус та СБУ наголошують: завчасна евакуація з району бойових дій рятує від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Яке покарання за воєнні злочини чекає Росію

Главред писав, що Європейський Союз закінчив технічні переговори для створення спеціального трибуналу з покарання злочинців, які чинили агресію проти України, в тому числі кремлівського диктатора Володимира Путіна.

ЄС також працює з міжнародними партнерами над створенням Комісії з розгляду заяв для України та підтримує Реєстр збитків.

Воєнні злочини Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Росіяни відрізали йому голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів.

Раніше повідомлялося, що командири російської окупаційної армії дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах військовополонених. Це є явним порушенням міжнародного права.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти розстріляли п’ятьох полонених військових ЗСУ поблизу Вугледара. До МКЧХ та ООН направили листи щодо злочину РФ.

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

