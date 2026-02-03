'Білий список' Starlink може бути малоефективним: кіберексперт пояснив ризики

Експерт пояснює, чому запровадження "білого списку" для терміналів Starlink може не дати очікуваного ефекту та створити нові труднощі для українців.

"Білий список" Starlink може бути малоефективним/ Фото: facebook.com/kostiantyn.korsun, ua.depositphotos.com

Що сказав експерт:

"Білий список" Starlink може бути малоефективним і створити труднощі для українців

Альтернативою можуть бути обмеження швидкості, або ж "білі списки" лише для військових терміналів уздовж лінії фронту

Запровадження "білого списку" для терміналів Starlink, яке уряд ухвалив як відповідь на використання росіянами супутникового зв’язку на ударних БПЛА, може виявитися малоефективним і створити додаткові проблеми для українських користувачів. Про це в інтерв’ю Главреду заявив експерт з кібербезпеки, ексзаступник керівника відділу боротьби з комп’ютерною злочинністю при Департаменті контррозвідки СБУ Костянтин Корсун.

За його словами, сама ідея реєстрації всіх терміналів Starlink виглядає "сируватою" і нагадує історичні спроби тотального контролю: за часів Сталіна реєстрували друкарські машинки, за Брежнєва - короткохвильові приймачі, пізніше - принтери та ксерокси, а нещодавно - IMEI мобільних телефонів.

На його думку, влада, яка не до кінця розуміє суть проблеми та механізми її вирішення, схильна до силових методів: "давайте змусимо всіх". Але такі підходи не працюють, адже висуваються вимоги до величезного кола осіб без чітких механізмів реалізації.

Корсун звернув увагу, що виконання вимог фактично змушує людей йти до ЦНАП. У Києві це можливо, але у багатьох областях один центр обслуговує кілька громад, що створює труднощі.

Він підкреслив, що люди купували Starlink саме для незалежного зв’язку, вкладаючи значні кошти.

"І ось людина купує будинок у селі, живе своїм незалежним життям - і раптом стикається з бар’єрами та бюрократією. Тобі потрібно їхати за 30 кілометрів у ЦНАП, який може бути закритий через тривогу чи відсутність світла. У таких умовах людина або взагалі не поїде, або спробує один раз, розчарується і повернеться назад", - пояснив експерт.

Далі, за його словами, людині можуть просто відключити Starlink, до якого держава не має жодного відношення. Це виглядає як необґрунтоване обмеження прав громадян. Якщо ж відключення здійснює SpaceX на прохання влади, то це виглядає як порушення угод і необґрунтоване втручання, яке складно пояснити з точки зору війни.

Альтернативні рішення

Експерт пропонує інші механізми: наприклад, обмежувати швидкість, використовувати "білі списки" лише для військових терміналів уздовж лінії фронту, передавати SpaceX перелік дозволених пристроїв. Але, за його словами, боротися з власним населенням тоталітарними методами - неправильно. Це не виглядає демократичним і не може бути виправдано аргументами безпеки чи захисту від ворога.

Starlink в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 25 січня армія Росії вперше успішно застосувала дрони-камікадзе типу "Шахед" з терміналами супутникового інтернету Starlink в районі Кропивницького.

Після цього Україна звернулася до SpaceX по допомогу і вже 1 лютого Ілон Маск повідомив, що кроки, які компанія вжила для зупинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект.

За інформацією Федорова, того ж дня частину терміналів Starlink було відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Про персону: Костянтин Корсун Костянтин Корсун —відомий в Україні експерт з кібербезпеки. У 1993-му закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище і розпочав службу в СБУ. У 1996-му закінчив Національну академію СБУ. У 2000-му брав участь у створенні першого підрозділу протидії комп’ютерній злочинності в СБУ. З 2005-го до 2009-го служив у Департаменті безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзвʼязку, створював CERT-UA та займався його міжнародною сертифікацією. З 2009-го по 2014-й був керівником українського офісу компанії iSIGHT Partners Europe.

