Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

Зараз важко сказати, скільки триватиме наступ окупантів.

https://glavred.net/front/okkupanty-pererezali-vazhnuyu-trassu-nazvany-dva-goroda-kotorye-pod-ugrozoy-10668851.html Посилання скопійоване

Ворог знайшов слабкі місця в обороні ЗСУ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", deepstatemap

Ключові тези:

Окупанти змогли перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка

Зараз РФ розвиває наступ на Костянтинівку та Покровськ

Для ворога це найбільш перспективний напрямок

Армії країни-агресора Росії вдалося перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка, що ускладнило ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області. Про повідомив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі FreeДом.

"На жаль, за останні три тижні РФ змогла знайти слабкі місця в українській обороні, це потрібно визнати. Це реалізувалося в продавлюванні української оборони між Покровськом і Костянтинівкою - це теж потрібно визнати", - сказав він. відео дня

За його словами, перерізання цієї траси дало можливість російській армії розвивати свій наступ на Костянтинівку та Покровськ.

"Тепер росіяни починають новий наступ: зі сходу - на Покровськ, і з заходу - на Костянтинівку", - наголосив експерт.

Ступак також додав, що зараз важко сказати, чи вистачить росіянам ресурсів на цей наступ та скільки він триватиме.

"Наразі відбувається продавлювання фронту військами РФ, але про прорив фронту точно не йдеться. Опосередковані дані свідчать, що російське командування нібито докидає свіжі сили з інших напрямків саме на Покровськ і Костянтинівку. Там вони бачать найбільш перспективний напрямок, який потрібно продавлювати", - підсумував аналітик.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо заявив, що окупаційні війська країни-агресорки Росії укомплектували свої сили для нарощення зусиль для захоплення міста Сіверськ.

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що армія країни-агресора Росії створює додаткові зони напруження, зокрема на українському кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Водночас, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін сказав, що до ситуації з просуванням російських окупантів на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно.

Читайте також:

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред