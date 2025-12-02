Герасимов прозвітував про "успіхи" на фронті: у Генштабі ЗСУ відповіли

Міноборони РФ оголошує про захоплення Клинового, а ЗСУ називають ці повідомлення черговим пропагандистським фейком.

Українські Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Вікіпедія

Росія заявляє про успіхи своїх військ на Донбасі та Запоріжжі

Українські джерела спростовують повідомлення Генштабу РФ

Жодного підтвердженого прориву глибоко в оборону України немає

Російське командування продовжує поширювати повідомлення про нібито успішні дії своїх військ, однак українські джерела не підтверджують заяви начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, які часто не відповідають реальному на фронті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію пропагандиських ЗМІ.

У свіжих зведеннях Герасимов заявив, що російські війська нібито оточили Степногірськ у Запорізькій області. Українські джерела підкреслюють, що такі твердження традиційно не підтверджуються фактами і подають ситуацію у вигідному для Москви світлі.

За словами Герасимова, підрозділи ЗС РФ "успішно розвивають наступ" у Дніпропетровській області. Українські структури зазначають, що подібні заяви мають пропагандистський характер і формують у російської аудиторії відчуття постійного тиску на українську оборону.

Контроль над населеними пунктами

Герасимов стверджує, що нібито близько 30% будівель у Костянтинівці нібито опинилися під контролем російських підрозділів.Ще одним прикладом є Сіверськ: за даними Герасимова, російська армія "щодня звільняє близько 100 будівель", а штурмові групи ведуть вуличні бої.

Крім того, Герасимов повідомив, що штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли в Красний Лиман Луганської області. Як і інші заяви російського командування, ця інформація поки що не підтверджується українською стороною і розглядається як чергова спроба представити ситуацію на фронті на користь Москви.

Міноборони Росії також заявило про просування та захоплення Клинового у Донецькій області.

Відповідь Генштабу ЗСУ

У відповідь Генштаб ЗСУ повідомив:

"Російське міноборони вкотре поширило черговий фейк про нібито 'просування' та "звільнення" населених пунктів на Донеччині, зокрема Клинового. Подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку повномасштабного вторгнення".

Там підкреслили, що заяви про нібито захоплення Клинового не відповідають дійсності.

"Ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони. Жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає", – зазначають у Генштабі.

Українські Сили оборони продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що такі гучні заяви Росії спрямовані на західну аудиторію для посилення дипломатичних позицій:

"Протягом наступних тижнів росіяни робитимуть багато спроб тиску на фронті та супроводжуватимуть це гучними заявами. Станом на зараз, частина Вовчанська під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це".

Подальша стратегія Кремля — думка експерта

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Росія й надалі зосереджуватиметься на спробах захопити Донецьку область та лівобережну частину Запорізької. За його словами, доки окупанти не досягнуть цих цілей, вони продовжуватимуть нарощувати сили та ресурси для активізації бойових дій.

Світан зазначає, що Москва може тимчасово зменшити активність на Херсонському напрямку та навіть на Харківщині, перекидаючи війська на східний фронт. Водночас стратегічні плани Кремля залишаються незмінними.

"Вони поки що можуть відмовитися від провокативних операцій на Херсонському напрямку, на правому березі. Вони можуть відмовитися від Харківських напрямків, навіть повністю вивести звідти війська і перекинути їх на східний фронт. Але вони ніколи не відмовляться від захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму", – підкреслив Світан.

Як повідомляв Главред, у найближчі тижні Росія посилить інформаційний тиск на Україну та Захід, зосередившись на зриві переговорних процесів та нагнітанні паніки щодо ситуації на фронті. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБОУ. Росія буде намагатись інформаційно зірвати переговори про мир і звинуватити Україну в небажанні завершення війни.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін під час наради з російським військовим керівництвом заявив, що Росії нібито необхідно створити так звану "зону безпеки" вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп’янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

