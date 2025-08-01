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"Ми втратимо Покровськ": окупантам залишився один крок до оточення міста - The Telegraph

Віталій Кірсанов
1 серпня 2025, 10:52
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Російські війська фактично перерізали ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську.
Росії залишився один крок до оточення Покровська
Росії залишився один крок до оточення Покровська / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Коротко:

  • Падіння Покровська здається не питанням "чи візьме", а радше питанням "коли"
  • Окупанти виявляють слабкі місця в логістиці, а потім перерізають їх

Російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська. Як пише The Telegraph, захоплення Покровська допоможе окупантам забезпечити контроль над усією Донецькою областю.

Як зазначає видання, російські війська фактично перерізали ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську, атаками безпілотників і засідками.

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"Використання автомобіля практично самогубне", - розповів The Telegraph один із солдатів, дислокованих неподалік.

Щоб дістатися до своїх позицій, солдати тепер йдуть пішки, іноді на відстань до 20 кілометрів, тягнучи за собою спорядження.

Протягом кількох місяців російські безпілотники цілилися в пересування по Т-05-15, життєво важливій логістичній артерії, що постачає українські оборонні споруди в Покровську. Але в неділю вранці російські війська влаштували засідку на український підрозділ у Родинському, місті, через яке проходить дорога, і тепер контролюють його.

"Не дивлячись на невеликі розміри, Родинське розташоване на критичному перехресті, і контроль над ним дає Росії прямий доступ до дорожньої мережі, яка живить останні оборонні рубежі Покровська... З втратою Родинського перекрито ще один ключовий коридор постачання, внаслідок чого в України залишається практично один шлях із Покровська".

Як пише видання, за словами українських солдатів, які перебувають у цьому районі, росіяни застосовують тактику, що нагадує німців часів Другої світової війни: виявляють слабкі місця в логістиці, а потім перерізають їх. Цей акцент на логістиці призвів до запеклих боїв, які зараз розгораються навколо Добропілля, як у Покровську на півдні, так і в Костянтинівці на сході.

"Щойно впаде один, впаде й інший", - сказав виданню один солдат.

Постійна загроза безпілотників перетворила навіть звичайні вилазки на смертельну пастку, кажуть солдати.

"Ми втратимо Покровськ. Це лише питання часу", - каже один із них.

Якщо Покровськ впаде, лінію фронту від Павлограда, території, яку українським військам буде вкрай складно обороняти, відокремлюватимуть тільки відкриті сільськогосподарські угіддя, пише The Telegraph.

"Падіння Покровська тепер здається не питанням "чи візьме", а скоріше питанням "коли", зазначає видання.

"Деякі солдати прогнозують, що він може впасти протягом кількох днів, інші - тижнів. Наразі мало хто говорить про невизначеність, лише про терміни", - йдеться в повідомленні.

Солдати пов'язують швидке прискорення з елітними російськими підрозділами безпілотників, які раніше були розгорнуті в Курську, а тепер перенаправлені в Покровськ. Вони вважають, що Путін зосередив свою увагу на місті і буде використовувати всю міць своїх військ для його захоплення.

Наразі увага зосереджена на вимогах Дональда Трампа, який дав Путіну термін у 10 днів для укладення мирних переговорів. Однак "солдати на передовій побоюються, що не доживуть до закінчення цих 10 днів, навіть якщо угоду справді буде укладено", зазначає видання.

'Ми втратимо Покровськ': окупантам залишився один крок до оточення міста - The Telegraph
Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом або до кінця осені - не варто.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.

Нещодавно ЗМІ писали, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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