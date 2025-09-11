Знешкодили понад сотню окупантів: Генштаб розповів про головні напрямки атак

Українські війська відбивають атаки противника та знищують його техніку на кількох напрямках фронту.

https://glavred.net/front/obezvredili-bolee-sotni-okkupantov-genshtab-rasskazal-o-glavnyh-napravleniyah-atak-10697066.html Посилання скопійоване

Сили оборони контролюють ситуацію на фронті, знищуючи ворога та його військові засоби / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

10 вересня зафіксовано 153 бойових зіткнення на фронті

ЗСУ знешкодили 112 окупантів, 77 – безповоротно

Противник здійснив понад 3300 обстрілів і застосував майже 2000 дронів

Від початку доби 10 вересня на російсько-українському фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України знешкодили 112 окупантів, з яких 77 – безповоротно.

"Російські загарбники завдали двох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши 44 ракети та скинувши 64 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1989 дронів-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", – зазначили у Генштабі. відео дня

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, та здійснив 182 артилерійські обстріли, у тому числі дев’ять із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський та Куп’янський напрямки

Противник 13 разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного. Шість бойових зіткнень тривають.На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири спроби наступу росіян у районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

Лиманський та Сіверський напрямки

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмових дій у районах Греківки, Середнього, Колодязів, Ставок, Торського та Шандриголового. Ще вісім боєзіткнень тривають.На Сіверському напрямку противник 17 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки.

Краматорський та Торецький напрямки

На Краматорському напрямку російські підрозділи п’ять разів атакували райони Білої Гори, Майського та напрямки Ступочок і Предтечиного.На Торецькому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських військ у Щербинівці, Олександро-Калиновому, Плещіївці, Русиному Яру, Полтавці та напрямках Берестка і Софіївки. Три боєзіткнення тривають.

Покровський напрямок

Противник здійснив 39 атак у районах Володимирівки, Вільного, Золотого Колодязя, Никанорівки, Родинського, Променя, Лисівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Звірового, Удачного, Дачного та Новоукраїнки.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, з яких 77 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві артилерійські системи, один автомобіль, 18 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та склад боєприпасів. Пошкоджено артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ противника", – повідомили у Генштабі.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Новопавлівський, Гуляйпільський та Оріхівський напрямки

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників у районах Філії, Олександрограду, Маліївки, Ольгівського, Толстого, Піддубного, Новоіванівки та в напрямку Іванівки.На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав у районі Білогір’я, а авіаційний удар некерованими ракетами зазнало Залізничне.На Оріхівському напрямку противник провів одну наступальну дію в районі Плавнів, отримав відсіч.

Придніпровський напрямок та інші райони

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки ворога в напрямку Антонівки та Садового.На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків.

Крім того військовий Станіслав Бунятов писав, що російські окупаційні війська почали підготовку до масштабного наступу на Донбасі, зокрема шукають шляхи для повного контролю логістичних маршрутів до Слов’янська та Краматорська Донецької області.

Військовий експерт Сергій Грабський також підтвердив інформацію про те, що всі дії росіян на фронті зараз спрямовані на просування в напрямку Краматорська та Слов’янська.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред