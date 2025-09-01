Новий інструмент ЗСУ на фронті: просування армії РФ скоротилося на кілометри

Українські військові вдалися до нового інструменту, який допомагає відсувати ворожі війська від лінії фронту.

Ситуація на фронті змінилася завдяки діям ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 41 ОМБр

Що сказав Братчук:

Ситуація на фронті залишається складною

ЗСУ відкинули ворожі сили на кількох напрямках

Ворог планує новий наступ на осінь-зиму

На Куп'янському напрямку Силам оборони України вдалося застосувати дієвий інструмент, коли контратакуючими діями вдалося відкинути ворог від тих позицій, на яких окупаційні війська країни-агресорки Росії вже знаходяться, або знаходилися.

Про це в етері Київ24 повідомив військовий експерт Сергій Братчук. За його словами, таку тактику українські військові застосовують і на Запорізькому напрямку.

"Я вже не кажу про те, що ліквідовано багато у чому загрозу з Добропільського просування росіян. Ті самі "заячі вушка", як їх називали... На сьогодні росіянам вдалося, мабуть, уникнути все таки оточення і тут ми не можемо про це говорити. Але вдалося скоротити просування ворога вглиб території нашої держави з 17 до 4 кілометрів. І це звичайно є успіхом Сил оборони", - наголосив експерт.

Що відбувається на фронті

Попри успішні дії ЗСУ на кількох напрямках, біля Покровська ситуація залишається надзвичайно складною. Як і на Запорізькому напрямку, там ворог акцентує особливо свою увагу.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Водночас, продовжуються бої і на Придніпровському напрямку. Братчук переконаний, що станом на зараз ворожі війська вже провели стратегічне перегрупування.

Чи готує Росія новий наступ

Російська пропаганда вже почала трубити про новий великий осінньо-зимовий наступ на фронті, що свідчить про намір Кремля продовжувати війну в Україні. Однак зараз немає ознак того, що противнику вдасться досягти великих успіхів.

Літній наступ РФ провалився

Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив про один із найбільших провалів окупантів в рамках літньої кампанії.

Мова йде про серйозне просування ворога в районі Добропілля, що у Донецькій області, яке обернулося для армії РФ пасткою. Адже українські військові оточили російські підрозділи, які знаходилися під Добропіллям.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська, незважаючи на зосередження понад 100 тисяч військових, не змогли досягти помітних успіхів у районі Покровська. Аналогічна ситуація спостерігається й поблизу Часового Яру та Торецька.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку 2025 року втрати росіян убитими й тяжкопораненими перевищили 290 тисяч, і найбільше з них припало саме на Донецьку область. Попри це ворог не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Напередодні стало відомо, що на Херсонщині військовослужбовці 24-го полку РФ відкрили вогонь за позиціями 127-ї бригади. Ті, своєю чергою, прийняли їх за українську диверсійно-штурмову групу та підняли за тривогою резервний підрозділ. У результаті спалахнув хаотичний стрілецький бій, під час якого було ліквідовано 21 окупанта.

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

