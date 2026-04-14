Карта Deep State оновлена: росіяни просунулися одразу в трьох місцях

Армія РФ досягла успіхів поблизу Міропольського, Мар’їного та Новодмитрівки.

Росія наступає на Сумському напрямку

Російські окупаційні війська просунулися поблизу трьох населених пунктів у Сумській області. Про це аналітичний проєкт DeepState повідомив увечері 13 квітня.

Зокрема, росіяни просунулися поблизу Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки.

"Карта оновлена. Ворог просунувся поблизу Миропільського (Сумський район), Мар'їного (Сумський район) та Новодмитрівки (Сумський район)", - йдеться в повідомленні.

Миропільське на карті / DeepState

Мар'їне на карті / DeepState

Новодмитрівка на карті / DeepState

Як писав Главред, українські військові відступили в районі Миропільської та Краснопольської громад Сумської області. Це підтвердили 13 квітня в 14-му армійському корпусі.

Військовий оглядач Іван Тимочко заявив, що попри значні втрати, російські війська не знижують інтенсивність дій на фронті та продовжують готуватися до нових наступальних операцій. Після короткочасного спаду активності противник знову проводить перегрупування та накопичує сили для продовження весняно-літньої кампанії.

Директор програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що російські окупаційні війська намагаються обійти українські сили на Оріхівському напрямку, роблячи ставку на флангові дії.

Що завадить Путіну захопити Донбас: думка експерта Російським військам у 2026 році не під силу вирішити питання з Донецькою областю, захопивши її всю військовим шляхом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак. "З цього приводу у мене є великі сумніви, з огляду на попередній досвід: Покровськ російські війська намагаються взяти вже більше року. Тому є підстави вважати, що бої за Слов'янськ або Краматорськ теж триватимуть не менше року", – пояснив Ступак. Він зазначив, що не слід забувати, що російські війська наступають ще й з півночі – з Луганської та Харківської областей. "Плюс з півдня теж противник намагається просунутися. Тобто потрібно враховувати масу нюансів. Проте, я думаю, що у військ РФ будуть величезні проблеми з подальшим просуванням у Донецькій області. Хоч Путін і натхненний тим, що його військам вдається просуватися, однак це натхнення може зіграти проти Росії", - упевнений Ступак.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

