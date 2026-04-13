РФ тисне на Сумщині, Сили оборони відступили - 14 армійський корпус

Сили оборони відступили у районі Миропільського Краснопільської громади.

https://glavred.net/front/rf-davit-na-sumshchine-sily-oborony-otstupili-14-y-armeyskiy-korpus-10756427.html Посилання скопійоване

Сили оборони відступили на фронті у Сумській області

Що відомо:

Росія наступає в Сумській області

Сили оборони відступили в районі Миропільського

Ситуація на цьому напрямку напружена

Українські військові відступили у районі Миропільського Краснопільської громади Сумської області. Це підтвердили у 14 армійському корпусі.

У регіоні на цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Російські окупанти тиснуть більшою кількість сил та засобів.

відео дня

"Внаслідок інтенсивності бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону", - йдеться у повідомленні.

Водночас наші захисники завдають артилерійських ударів, ударів безпілотниками та іншими вогневими засобами по російських окупантах.

"Сили оборони України контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій. Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення та перевірені джерела інформації", - йдеться у повідомленні.

Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу. За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин. Основне завдання - стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська намагаються здійснити обхід українських сил на Оріхівському напрямку, роблячи ставку на флангові дії. Про це в ефірі Київ24 повідомив директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Крім того, війська РФ активізували перекидання техніки з Бердянська на північ Донеччини, скориставшись великоднім перемир’ям. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що аналітичний портал DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій. Окупаційні війська РФ захопили назелений пункт на Гуляйпільському напрямку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред