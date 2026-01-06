Рус
Градус напруги зростає: у Генштабі розповіли про останні події на фронті

Руслан Іваненко
6 січня 2026, 02:07
Російські загарбники здійснили сотні обстрілів і авіаударів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.
Українські військові відбили численні атаки ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • 172 бойових зіткнення за добу на фронті
  • Найгарячіше – Покровський, Гуляйпільський, Костянтинівський напрямки
  • Противник застосував ракети, авіабомби та дрони-камікадзе

Станом на 22:00, 5 січня, на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найактивніше ворог діяв на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

"Сьогодні українські військові знешкодили 142 окупанти, із них 98 – безповоротно. Також було знищено 31 безпілотник, 2 термінали супутникового зв’язку, артилерійську систему та реактивну установку", – йдеться у зведенні Генштабу.

відео дня

Противник завдав трьох ракетних та 24 авіаударів, застосував 10 ракет і скинув 79 керованих авіабомб. Крім того, було задіяно понад 3 тисячі дронів-камікадзе та проведено 3038 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

Ситуація на окремих напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав два авіаудари, скинув сім авіабомб і відкрив 63 обстріли, включно з двома з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили чотири атаки ворога в районах Вовчанська, Приліпок та Кутьківки. На Куп’янському напрямку двічі ворог намагався просунутися в бік Курилівки та Куп’янська, але отримав рішучу відсіч.

На Лиманському напрямку росіяни атакували дев’ять разів – поблизу Надії, Зарічного, Дробишевого, Ставок і Лимана.

Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку, де ворог здійснив 20 атак. Основні зусилля наступу зосереджувалися в районах Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

Покровськ / Інфографіка: Главред

На Покровському напрямку загарбники намагалися прорвати оборону 38 разів, атакуючи Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філію та рухаючись до Гришиного і Іванівки.

"Бойові зіткнення тривають і досі, – зазначають у штабі. – Українські війська дали ворогу жорстку відсіч".

На Гуляйпільському напрямку відбито 34 атаки, ще сім боєзіткнень тривають. Під авіаударами опинилися Залізничне, Різдвянка, Тернувате і Воздвижівка.

На інших напрямках українські війська утримують оборону, а ситуація суттєвих змін не зазнала.

Чому Кремль прагне захопити Куп’янськ – думка експерта

Інспектор прикордонної служби 1 категорії В’ячеслав Федорченко пояснив стратегічну важливість Куп’янська для оборони України. За його словами, контроль над містом міг би відкрити російським військам прямий шлях до Харкова та тилу українських підрозділів на Донбасі.

"Куп’янськ – це перш за все логістична артерія та ключовий рубіж оборони. Якщо ворог перетне річку Оскіл і захопить місто, він отримує дві стратегічні можливості: просування на Харків та доступ до тилу наших сил на Донбасі", – пояснив Федорченко.

Експерт наголосив, що саме через таку географічну та логістичну цінність місто стає критично важливим для стримування наступальних планів противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія РФ намагається прорватися до Костянтинівки, що у Донецькій області. Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий. За його словами, українським військовим вдається знищувати росіян ще на підступах до міста. Кіл-зона там утримується навіть у морозну погоду, через що ворожі групи не можуть зайти у Костянтинівку.

Крім того, російські війська активно намагаються розширити зону боїв на прикордонних територіях Сумщини та Харківщини.

Нагадаємо, що за словами військово-політичного аналітика Дмитра Снєгирьова, Покровський напрямок залишається найбільш напруженою ділянкою фронту. Армія РФ намагається розширити зону боїв в районах Покровська, Добропілля і Мирнограда. За словами експерта, попри заяви росіян про повний контроль над містом, Сили оборони України зберігають контроль над частиною Покровська.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

17:07

Небезпечні періоди чекають на українців: названо дати жорстких магнітних бур

16:59

Звариться за 10 хвилин: як кмітливі господині прискорюють приготування картоплі

16:44

"Спеціальний формат": ЗМІ розкрили, яку нову посаду може отримати Дмитро Кулеба

16:44

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

16:37

На смак як бабусині пиріжки: рецепт лінивих коржиків з картоплею і грибами

16:30

Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка

16:13

Чому 6 січня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

16:09

Синьо-жовтий: єдиний правильний - хто і навіщо каже інакш

16:02

Росія вночі піднімала стратегічну авіацію, але відмовилась від атаки - що сталось

15:49

Дієтологи назвали рибу головним продуктом зими: які види найкорисніші

