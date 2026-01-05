Окупанти прориваються у ще одне велике місто: військовий оцінив загрозу

Українські військові фіксують російських окупантів на підступах до міста, але є нюанс.

https://glavred.net/front/okkupanty-proryvayutsya-v-eshche-odin-krupnyy-gorod-voennyy-ocenil-ugrozu-10729493.html Посилання скопійоване

Як змінилася ситуація в районі Костянтинівки / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Ярий:

Росіяни хочуть зайти в Костянтинівку

Ворог зазнає втрат на підступах до міста

Навколо Костянтинівки діє кіл-зона, яка стримує противника

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається прорватися до Костянтинівки, що у Донецькій області. Про це в етері Ранок.LIVE повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий.

За його словами, українським військовим вдається знищувати росіян ще на підступах до міста. Кіл-зона там утримується навіть у морозну погоду, через що ворожі групи не можуть зайти у Костянтинівку.

відео дня

ЗСУ знищують противника на значній відстані

Військовослужбовець зауважив, що і українська, і російська сторони активно застосовують безпілотники в районі Костянтинівки. У сприятливу погоду ворожі дрони залітають на велику відстань, але й українські сили отримують можливість знищувати окупантів на дальніх підступах. При цьому навіть не доводиться підвозити особовий склад чи логістику.

"Це сповільнює просування противника, тому що їхній автотранспорт не може доїхати на якусь значну відстань до їхніх позицій, і далі, щоб ці групи висувалися. Тому їм приходиться по 15 кілометрів проходити пішки, і на цих висуваннях ми вже їх шукаємо, виявляємо та знищуємо ще на підступах до міста", - пояснив Ярий.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Окупанти хочуть вийти на нові рубежі

Главред писав, що з грудня 2025 року ситуація в районі Костянтинівки залишалася стабільно складною. Російські окупанти регулярно намагалися прорвати оборону ЗСУ, щоб вийти на західний фланг Дружківки.

Для цього ще у вересні окупанти перекинули сюди угрупування морської піхоти. Проте успіх росіяни мали лише обмежений. Їхній наступ українським військовим вдалося зупинити.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Куп'янську залишається менше ніж 100 російських окупантів. При цьому, загарбники активно перегруповуються, ймовірно, для нового наступу.

Раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку російські окупаційні війська намагаються обійти українські позиції і проникнути в місто. Ситуацію ускладнюють великі зони бойової невизначеності та активне застосування безпілотників.

Напередодні стало відомо, що ймовірне захоплення Покровська на Донеччині не стане для Росії стратегічним проривом, однак продемонструє небезпечну трансформацію її підходів до ведення війни.

Більше новин:

Про джерело: 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу (28 ОМБр) — військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України. За організаційно-штатною структурою входить до складу ОК "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред