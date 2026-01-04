Росіяни готують новий наступ: яке місто України хоче захопити ворог до лютого

Російське командування поставило собі за мету захопити Куп’янськ до лютого поточного року.

У Куп'янську залишається менше ніж 100 російських окупантів. При цьому, загарбники активно перегруповуються, ймовірно, для нового наступу. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі 24 Каналу.

"Останні кілька днів узагалі там скоріше у росіян більше перегрупування йде, ніж якісь активні дії. Може, бухають на новорічні свята, але трішки менше боєзіткнень, ніж було, і, відповідно, і статистика втрат трішки менша, ніж була. Але ми бачимо, що готуються, що дуже скоро оживляться", — сказав Трегубов у коментарі "Суспільному". відео дня

За його словами, сотня окупантів перебуває у повному оточенні. Ворог має проблеми із постачанням навіть з повітря.

Трегубов підкреслив, що російське командування вкотре поставило своїй армії дедлайни щодо захоплення міста. Відтак, окупанти хочуть взяти під свій контроль Купʼянськ до лютого.

Саме тому війська РФ активно перекидають підрозділи на північному напрямку, намагаючись знову проникнути та закріпитися в межах міста.

"У противника є одна велика амбіція - захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Будь-які виходи на неї, з будь-якого боку важливі для ворога. Тому армія РФ намагається рватися з усіх боків, з яких вона теоретично може підійти до цієї агломерації, яка є ключовим пунктом для оборони усього північного Донбасу", - зазначив Трегубов.

Чому Кремль насправді так рветься захопити Куп’янськ - думка експерта

Інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста" Вʼячеслав Федорченко заявив, що захоплення Купʼянська могло б відкрити російським військам шлях до Харкова та тилу українських підрозділів на Донбасі.

"Це в першу чергу логістична артерія та важливий рубіж оборони для того, щоб ворог не зміг перетнути річку Оскіл. Бо коли він перетне річку і захопить Куп'янськ, у нього відкриваються дві дороги до двох дверей. Перші двері – це Харків, а другі – безпосередньо захід у тил нашим підрозділам на Донбасі", – пояснив Федорченко.

Нещодавно партизани повідомили, що командири окупаційної армії країни-агресора Росії на Херсонському напрямку забирають виплати та кидають солдатів у "ями" за відмову йти на смертельний штурм.

Нагадаємо, Главред писав, що на Донеччині ворог має просування в районі села Предтечиного Краматорського району, яке розташованне південніше Часового Яру.

Тим часом спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти зайшли в Гуляйполе Запорізької області, проте українські захисники продовжують утримувати позиції в місті.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

