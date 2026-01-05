Рус
РФ намагається розширити фронт у двох областях: військовий розкрив план ворога

Інна Ковенько
5 січня 2026, 14:01
Окупанти найбільш активно тиснуть на прикордонні території Сумщини та Харківщини.
РФ намагається розширити фронт на прикордонних територіях Сумщини та Харківщини / Колаж: Главред, фото: Генштаб, ДПСУ

Коротко:

  • Армія РФ намагається розширити зони боїв на прикордонні Україні
  • Найбільш активно ворог тисне на Вовчанському напрямку Харківської області
  • На Сумщині окупанти хочуть прорватися поблизу Хотінської та Юнаківської громад

Російські війська активно намагаються розширити зону боїв на прикордонних територіях Сумщини та Харківщини.

Найбільш активно ворог тисне на Вовчанському напрямоку Харківської області та Хотінській та Юнаківській громадах на Сумщині. Про це в етері телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він додав, що прикордонні підрозділи також відбивають російські атаки на Покровському, Лиманському, Краматорському й Куп’янському напрямках.

"Щодо лінії держкордону, то такі найбільш активні ділянки, де противник намагається розширити зону боїв по території України - це Хотінська та Юнаківська громади в межах Сумської області, спроба розширити зону боїв по Краснопільській громаді - по населеному пункту Грабовське. А якщо говорити про Харківщину, то це Вовчанський напрямок, а також напрямки населених пунктів Сотницький Козачок та Дворічанське", - сказав Демченко.

За його словами, на цих напрямках окупанти застосовують малі штурмові групи, техніка не використовується.

Демченко наголосив, що наразі російські війська не мають успіху у спробах просунутися вглиб території України та зазнають значних втрат.

Чому ворог активно тисне на Куп'янськ на Харківщині - думка експерта

Інспектор прикордонної служби 1 категорії прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста" Вʼячеслав Федорченко заявив, що захоплення Купʼянська могло б відкрити російським військам шлях до Харкова та тилу українських підрозділів на Донбасі.

"Це в першу чергу логістична артерія та важливий рубіж оборони для того, щоб ворог не зміг перетнути річку Оскіл. Бо коли він перетне річку і захопить Куп'янськ, у нього відкриваються дві дороги до двох дверей. Перші двері – це Харків, а другі – безпосередньо захід у тил нашим підрозділам на Донбасі", – пояснив Федорченко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія РФ намагається прорватися до Костянтинівки, що у Донецькій області. Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий. За його словами, українським військовим вдається знищувати росіян ще на підступах до міста. Кіл-зона там утримується навіть у морозну погоду, через що ворожі групи не можуть зайти у Костянтинівку.

Крім того, за словами військово-політичного аналітика Дмитра Снєгирьова, Покровський напрямок залишається найбільш напруженою ділянкою фронту. Армія РФ намагається розширити зону боїв в районах Покровська, Добропілля і Мирнограда. За словами експерта, попри заяви росіян про повний контроль над містом, Сили оборони України зберігають контроль над частиною Покровська.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що у Куп'янську залишається менше ніж 100 російських окупантів. При цьому, загарбники активно перегруповуються, ймовірно, для нового наступу.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографика: Главред

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Андрій Демченко Фронт
Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Малюк нібито написав заяву про відставку з посади голови СБУ: хто займе його місце

