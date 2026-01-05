РФ стягнула 'елітні війська' для захоплення одного міста: де тривають гарячі бої

Аналітик сказав, що росіяни змушені використовувати найбільш боєздатні підрозділи.

https://glavred.net/front/rf-styanula-elitnye-voyska-dlya-zahvata-odnogo-goroda-gde-idut-goryachie-boi-10729487.html Посилання скопійоване

Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключові тези:

ЗСУ зберігають контроль над частиною Покровська

Окупанти намагаються прорватись до ключових логістичних маршрутів ЗСУ

Армія РФ зазнає катастрофічних втрат серед особового складу

Покровський напрямок залишається найбільш напруженою ділянкою фронту. Армія країни-агресора Росії намагається розширити зону своєї присутності в районах Покровська, Добропілля і Мирнограда. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов ефірі телеканалу FreeДом.

За його словами, попри заяви росіян про повний контроль над містом, Сили оборони України зберігають контроль над частиною Покровська.

відео дня

"Попри всі фейки російської сторони, за даними, озвученими головнокомандувачем ЗСУ, Сили оборони України мають стійкий контроль над близько 16 кв. км Покровська при загальній площі міста близько 29 кв. км", - йдеться у повідомленні.

Аналітик говорить, що зараз основні бої зосереджені навколо спроб окупантів прорватися до ключових логістичних маршрутів українських сил. Зокрема, для цього РФ перекинула на Покровський напрямок підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії із Запорізького напрямку.

"Вони (росіяни, - ред.) змушені використовувати навіть найбільш боєздатні підрозділи у форматі так званих банзай-атак, фактично як "штурмове м’ясо". Це ще раз підтверджує, що всі заяви про взяття Покровська не відповідають дійсності", - наголосив він.

Снєгирьов також додав, що майже за два роки бойових дій на Покровському напрямку російська армія втратила близько 1 000 одиниць бронетехніки та понад 500 танків.

"На цій ділянці фронту армія РФ також зазнає катастрофічних втрат й особового складу. Втрати особового складу на Покровському напрямку є одними з найсерйозніших для російської окупаційної армії. За даними західних розвідслужб, тільки за жовтень втрати російських військ на цьому напрямку склали близько 25 тисяч осіб. Це підтверджені втрати, в тому числі визнані російською стороною", - підсумував військово-політичний аналітик.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Здатність армії РФ наступати на фронті

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що Росія не має того потенціалу, який у неї був у 2022 році.

За його словами, задача ЗСУ - максимально виснажити ворога, адже коли країна не може тримати оборону, вона починає відступати.

"Росія показала себе як країну, яка не має можливості вести великі війни. І вона програє війну в Україні. Зараз Росія намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що у Куп'янську залишається менше ніж 100 російських окупантів. При цьому, загарбники активно перегруповуються, ймовірно, для нового наступу.

Спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявляв, що російські окупанти зайшли в Гуляйполе Запорізької області, проте українські захисники продовжують утримувати позиції в місті.

Крім того, відомо, що окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається накопичити сили для штурму населеного пункту Гришине, що у Покровському районі Донецької області.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред