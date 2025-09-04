Рус
Бої на Дніпропетровщині не випадкові: експерт пояснив, що стоїть за діями ворога

Руслан Іваненко
4 вересня 2025, 20:51
Селезньов розповідає, чому бої на Дніпропетровщині не є випадковими і мають стратегічне значення.
Росія активізує бойові дії на Дніпропетровщині, прагнучи створити санітарні зони вздовж кордону / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Бойові дії на Дніпропетровщині пов’язані з планами Росії створити санітарні зони
  • Російські війська активізували атаки на межуючі з РФ регіони України
  • Дніпропетровщина стала одним із фокусів стратегічної активності ворога

Бойові дії на території Дніпропетровської області є частиною стратегії російських військ зі створення так званих санітарних зон уздовж українського кордону. Про це заявив військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, активізація бойових дій у регіоні пов’язана з прагненням Росії просунутися вглиб території України та вплинути на загальний перебіг війни.

"Ще в травні минулого року Путін визначив чітке завдання для власної армії - створити так звані буферні зони на тих територіях нашої країни, що межують із РФ. Тоді йшлося про території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Але якщо ми подивимося на нову редакцію російської конституції, згідно з якою Херсонщина та Запорізька область, так само як і Луганська та Донецька області, є складовою частиною РФ, - принаймні про це марить Путін та його оточення", – зазначив Селезньов в ефірі Еспресо.

Мета створення санітарних зон

Експерт додає, що Росія логічно намагатиметься створити санітарні зони на межуючих з "російськими" регіонами територіях України, тому бої на Дніпропетровщині не є випадковими.

"Ворог намагатиметься тиснути на наші рубежі та позиції, а в перспективі - на територію Миколаївської, можливо, Одеської області. Але, що б вони там не марили, ключовий фактор, який впливає на загальну ситуацію - це стійкість українського війська. А вона залежить напряму від ресурсної підтримки з боку як української оборонки, так і наших західних партнерів", – підсумував Селезньов.

Ризики створення буферної зони для України: думка експерта

Для України існує серйозна небезпека у разі створення буферної зони в рамках можливого перемир’я. Таку думку висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Небезпека полягає в тому, що лінія зіткнення проходить через наші фортифікації та потужні райони оборони. Пропозиція відійти на 40 км означатиме залишити ці позиції і опинитися фактично в полі, де доведеться самостійно облаштовувати оборону. На окремих ділянках це може відбутися", – наголосив він.

Романенко підкреслив, що під час будь-яких переговорів слід враховувати всю протяжність фронту та особливості окремих місцевостей, аби уникнути стратегічних ризиків.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові пішли в успішний контрнаступ під Покровськом Донецької області. Захисники відбили позиції і звільнили селище Новоекономічне.

Крім того, окупанти перекидають елітні підрозділи з Сумської області на Донеччину, де зараз у них виникли серйозні проблеми. Українські захисники звільнили населений пункт Удачне поблизу Покровська.

Нагадаємо, що російські військові намагаються закріпитися на північних околицях Куп'янська. Вони використовують тактику просочування в місто і встановлюють прапори, щоб використати цю картинку в пропагандистських цілях. У вересні місто ще не раз буде в центрі уваги.

Читайте також:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

13:41

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

13:25

Пам'ятник Григорія Чапкіса змінили: як зараз виглядає могила легенди

