Годин зі світлом мало: графіки відключень для Полтавщини на 27 січня

У Полтаві та області запроваджують погодинні відключення світла обсягом від 4 до 4,5 черг.

https://glavred.net/energy/chasov-so-svetom-malo-grafiki-otklyucheniy-dlya-poltavshchiny-na-27-yanvarya-10735652.html Посилання скопійоване

Як у Полтаві та області вимикатимуть світло 27 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

На Полтавщині 27 січня запроваджують графіки погодинних відключень

Протягом доби в області діятимуть відключення в різному обсязі

Ситуація в енергосистемі України станом на вечір 26 січня залишається складною, тому завтра, 27 січня, у Полтаві та області будуть запроваджені графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в Полтаваобленерго. З 00:00 по 06:00 та з 22:00 по 23:59 в області будуть діяти обмеження в обсязі 4 черг. А в період з 06:00 по 22:00 на Полтавщині запроваджують відключення в обсязі 4,5 черг.

відео дня

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Графіки відключень для кожної черги

1.1 черга

00:00 - 03:30

06:00 - 11:00

12:00 - 17:00

18:00 - 22:30

1.2 черга

00:00 - 04:00

06:30 - 11:30

12:30 - 17:30

18:30 - 23:00

2.1 черга

00:00 - 05:30

07:00 - 12:00

13:00 - 18:00

19:00 - 23:30

2.2 черга

00:30 - 06:00

07:30 - 12:30

13:30 - 18:30

19:30 - 00:00

3.1 черга

01:00 - 07:00

08:00 - 13:00

14:00 - 19:00

20:00 - 00:00

3.2 черга

01:30 - 07:30

08:30 - 13:30

14:30 - 19:30

20:30 - 00:00

4.1 черга

00:00 - 00:30

02:00 - 08:00

09:00 - 14:00

15:00 - 20:00

21:00 - 00:00

4.2 черга

00:00 - 01:00

02:30 - 08:30

09:30 - 14:30

15:30 - 20:30

21:30 - 00:00

5.1 черга

00:00 - 01:30

03:00 - 09:00

10:00 - 15:00

16:00 - 21:00

22:00 - 00:00

5.2 черга

00:00 - 02:00

03:30 - 09:30

10:30 - 15:30

16:30 - 21:30

22:30 - 00:00

6.1 черга

00:00 - 02:30

05:00 - 10:00

11:00 - 16:00

17:00 - 22:00

23:00 - 00:00

6.2 черга

00:00 - 03:00

05:30 - 10:30

11:30 - 16:30

17:30 - 22:30

23:30 - 00:00

Мешканці Полтавщини можуть дізнатися точний час відключень для своєї адреси на сайті Полтаваобленерго.

Розташування "Пунктів незламності"

Окрім цього нагадуємо, що у Полтаві та області продовжують роботу "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та інформацію. Деталі про розташування та графік роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації.

Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, в Україні поступово покращується ситуація в енергосистемі на тлі потепління. У найближчий час можна очікувати справжнього послаблення графіків відключень, але варто враховувати один нюанс.

Справа в тому, що усе залежить від фактора під назвою "Путін", який непрогнозований. Ми точно знаємо, що кудись вдарить і колись вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація з енергопостачанням та опаленням у Києві залишається складною. Мешканцям найбільш постраждалого району доведеться зачекати ще кілька днів.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація з енергетикою наразі у столиці й Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Напередодні в ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Регіон переходить від екстрених до планових погодинних відключень.

Інші новини:

Про джерело: Полтаваобленерго Полтаваобленерго - здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії в Полтавському регіоні. Компанія обслуговує 43628 км електромереж, 10137 підстанцій. АТ "Полтаваобленерго" забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред