Годин зі світлом мало: графіки відключень для Полтавщини на 27 січня

Анна Косик
26 січня 2026, 21:56
У Полтаві та області запроваджують погодинні відключення світла обсягом від 4 до 4,5 черг.
Як у Полтаві та області вимикатимуть світло 27 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • На Полтавщині 27 січня запроваджують графіки погодинних відключень
  • Протягом доби в області діятимуть відключення в різному обсязі

Ситуація в енергосистемі України станом на вечір 26 січня залишається складною, тому завтра, 27 січня, у Полтаві та області будуть запроваджені графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в Полтаваобленерго. З 00:00 по 06:00 та з 22:00 по 23:59 в області будуть діяти обмеження в обсязі 4 черг. А в період з 06:00 по 22:00 на Полтавщині запроваджують відключення в обсязі 4,5 черг.

Годин зі світлом мало: графіки відключень для Полтавщини на 27 січня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Графіки відключень для кожної черги

1.1 черга

  • 00:00 - 03:30
  • 06:00 - 11:00
  • 12:00 - 17:00
  • 18:00 - 22:30

1.2 черга

  • 00:00 - 04:00
  • 06:30 - 11:30
  • 12:30 - 17:30
  • 18:30 - 23:00

2.1 черга

  • 00:00 - 05:30
  • 07:00 - 12:00
  • 13:00 - 18:00
  • 19:00 - 23:30

2.2 черга

  • 00:30 - 06:00
  • 07:30 - 12:30
  • 13:30 - 18:30
  • 19:30 - 00:00

3.1 черга

  • 01:00 - 07:00
  • 08:00 - 13:00
  • 14:00 - 19:00
  • 20:00 - 00:00

3.2 черга

  • 01:30 - 07:30
  • 08:30 - 13:30
  • 14:30 - 19:30
  • 20:30 - 00:00

4.1 черга

  • 00:00 - 00:30
  • 02:00 - 08:00
  • 09:00 - 14:00
  • 15:00 - 20:00
  • 21:00 - 00:00

4.2 черга

  • 00:00 - 01:00
  • 02:30 - 08:30
  • 09:30 - 14:30
  • 15:30 - 20:30
  • 21:30 - 00:00

5.1 черга

  • 00:00 - 01:30
  • 03:00 - 09:00
  • 10:00 - 15:00
  • 16:00 - 21:00
  • 22:00 - 00:00

5.2 черга

  • 00:00 - 02:00
  • 03:30 - 09:30
  • 10:30 - 15:30
  • 16:30 - 21:30
  • 22:30 - 00:00

6.1 черга

  • 00:00 - 02:30
  • 05:00 - 10:00
  • 11:00 - 16:00
  • 17:00 - 22:00
  • 23:00 - 00:00

6.2 черга

  • 00:00 - 03:00
  • 05:30 - 10:30
  • 11:30 - 16:30
  • 17:30 - 22:30
  • 23:30 - 00:00

Мешканці Полтавщини можуть дізнатися точний час відключень для своєї адреси на сайті Полтаваобленерго.

Розташування "Пунктів незламності"

Окрім цього нагадуємо, що у Полтаві та області продовжують роботу "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та інформацію. Деталі про розташування та графік роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації.

Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, в Україні поступово покращується ситуація в енергосистемі на тлі потепління. У найближчий час можна очікувати справжнього послаблення графіків відключень, але варто враховувати один нюанс.

Справа в тому, що усе залежить від фактора під назвою "Путін", який непрогнозований. Ми точно знаємо, що кудись вдарить і колись вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація з енергопостачанням та опаленням у Києві залишається складною. Мешканцям найбільш постраждалого району доведеться зачекати ще кілька днів.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація з енергетикою наразі у столиці й Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Напередодні в ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Регіон переходить від екстрених до планових погодинних відключень.

Про джерело: Полтаваобленерго

Полтаваобленерго - здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії в Полтавському регіоні. Компанія обслуговує 43628 км електромереж, 10137 підстанцій. АТ "Полтаваобленерго" забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Полтави новини України відключення світла Відключення світла в Полтаві
Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

23:14Війна
В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

21:20Війна
"Мрійте далі": Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США

"Мрійте далі": Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США

20:32Світ
Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

23:14

Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

22:48

Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня

22:31

"Довелося випікати їх": Елтон Джон створив прикрасу зі своєї колінної чашечки

21:56

Годин зі світлом мало: графіки відключень для Полтавщини на 27 січня

21:54

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 27 січня

Діти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – МаксаковаДіти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – Максакова
21:24

"Низько схиляю голову": помер відомий український поет і публіцист

21:20

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

21:15

Експерти розкрили, який режим прання "з’їдає" найбільше світла: відповідь здивує

20:41

Навіщо на унітазі 2 кнопки: справжнє призначення здивує багатьох

20:32

"Мрійте далі": Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США

20:20

Коли Україна була імперією – нове відкриття "ламає" підручники історіїВідео

20:07

Росія атакувала Шахедом багатоповерхівку у Кривому Розі - перші деталі

19:45

Росія вдарила ракетами по Харкову, є перебої із світлом - що відомо

19:30

Чому 27 січня не можна працювати з гострими предметами: яке церковне свято

19:28

Педагоги розриваються між дітьми: вчителька назвала найгірший формат навчання у 2026

19:19

Україна готується до наступної тристоронньої зустрічі: Зеленський назвав дату

19:10

Яка головна перешкода миру в Україні?Погляд

19:04

"Будуть м'якші графіки": експерт назвав терміни покращення ситуації зі світлом

18:38

РФ вперше вдарила по Києво-Печерській Лаврі: у Мінкульті б’ють на сполох, куди влучилиВідео

18:34

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

18:25

Ціни підскочили на 15%: в Україні швидко дорожчає базовий продукт

18:20

"Все може бути": нардеп оцінив шанси на завершення війни в Україні

17:48

Чому не можна виливати окріп у раковину: сантехніки попереджають про небезпеку

17:46

Чому не можна привчати кота до туалета – відповідь здивує досвідчених господарівВідео

17:41

Названо доленосний місяць для України: коли завершиться війна

17:25

Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня

17:24

"Якісна зміна, новий виток": Мозгова розкрила доленосну зустріч

17:17

Більше не в'язень ліжка: в якому стані Шумахер, якого не бачили 12 років

17:16

Росія і Китай не партнери: Максакова розповіла, ким для Пекіна є Путін

16:49

Ожеледь та опади накриють Тернопільщину: про що попереджають синоптики

16:35

"Ревнощі, заздрощі": Денисенко розірвала стосунки із зірковою кумою

16:24

Міста України закриють куполом від Шахедів: що зміниться для Києва, Харкова й Одеси

16:18

ЗСУ дотиснули: окупанти покинули позиції на острові Олексіївка на Херсонщині

16:03

Замість червоного трикутника - маячок: з’явились нові вимоги до водіїв

16:00

"Треба діяти швидше": Зеленський вимагає негайних рішень для Києва

15:57

Чому нова техніка так швидко ламається: майстер з ремонту розкрив "секрет"Відео

15:37

Пострижена наголо: онкохвора Симоньян з'явилася без перуки

15:14

Як зрозуміти, що людині не можна довіряти: психологи розкрили 12 тривожних ознак

15:12

Довгоочікувана прем’єра мультфільму "Зоотрополіс 2" — з 27 січня вже на Київстар ТБ

15:02

Київщина повернулась до відключень світла за графіками, але є нюанс - ДТЕК

14:48

НАБУ засекретило дані про премії та заохочення співробітників - документ

14:37

За його життя боролись 18 днів: помер рятувальник, який постраждав під час обстрілу

14:35

Розкол у Кремлі: відомо, що може змусити еліту РФ піти проти ПутінаВідео

14:17

"Може, будеш вдовою": ексчоловік Білозір розкрив, як намагався врятувати шлюб

14:01

Ракети були наші, кнопка — чужа: як Україну позбавили ядерної зброї

13:59

Професійна робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян, - експерт

13:59

Відмова від російського газу: в ЄС офіційно ухвалили важливе рішення

13:54

Помилка, яку роблять майже всі: де найкраще зберігати молоко у холодильнику

13:31

Уражені бази, НПЗ і скупчення окупантів: ЗСУ розгромили шість об'єктів РФ

13:26

Путін маніакально будує бункери: екс-депутат Держдуми РФ прямо назвала причинуВідео

