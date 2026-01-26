Годин зі світлом мало: графіки відключень для Полтавщини на 27 січня

Головне:
- На Полтавщині 27 січня запроваджують графіки погодинних відключень
- Протягом доби в області діятимуть відключення в різному обсязі
Ситуація в енергосистемі України станом на вечір 26 січня залишається складною, тому завтра, 27 січня, у Полтаві та області будуть запроваджені графіки погодинних відключень.
Про це повідомили в Полтаваобленерго. З 00:00 по 06:00 та з 22:00 по 23:59 в області будуть діяти обмеження в обсязі 4 черг. А в період з 06:00 по 22:00 на Полтавщині запроваджують відключення в обсязі 4,5 черг.
Графіки відключень для кожної черги
1.1 черга
- 00:00 - 03:30
- 06:00 - 11:00
- 12:00 - 17:00
- 18:00 - 22:30
1.2 черга
- 00:00 - 04:00
- 06:30 - 11:30
- 12:30 - 17:30
- 18:30 - 23:00
2.1 черга
- 00:00 - 05:30
- 07:00 - 12:00
- 13:00 - 18:00
- 19:00 - 23:30
2.2 черга
- 00:30 - 06:00
- 07:30 - 12:30
- 13:30 - 18:30
- 19:30 - 00:00
3.1 черга
- 01:00 - 07:00
- 08:00 - 13:00
- 14:00 - 19:00
- 20:00 - 00:00
3.2 черга
- 01:30 - 07:30
- 08:30 - 13:30
- 14:30 - 19:30
- 20:30 - 00:00
4.1 черга
- 00:00 - 00:30
- 02:00 - 08:00
- 09:00 - 14:00
- 15:00 - 20:00
- 21:00 - 00:00
4.2 черга
- 00:00 - 01:00
- 02:30 - 08:30
- 09:30 - 14:30
- 15:30 - 20:30
- 21:30 - 00:00
5.1 черга
- 00:00 - 01:30
- 03:00 - 09:00
- 10:00 - 15:00
- 16:00 - 21:00
- 22:00 - 00:00
5.2 черга
- 00:00 - 02:00
- 03:30 - 09:30
- 10:30 - 15:30
- 16:30 - 21:30
- 22:30 - 00:00
6.1 черга
- 00:00 - 02:30
- 05:00 - 10:00
- 11:00 - 16:00
- 17:00 - 22:00
- 23:00 - 00:00
6.2 черга
- 00:00 - 03:00
- 05:30 - 10:30
- 11:30 - 16:30
- 17:30 - 22:30
- 23:30 - 00:00
Мешканці Полтавщини можуть дізнатися точний час відключень для своєї адреси на сайті Полтаваобленерго.
Розташування "Пунктів незламності"
Окрім цього нагадуємо, що у Полтаві та області продовжують роботу "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та інформацію. Деталі про розташування та графік роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації.
Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом - думка експерта
Главред писав, що за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, в Україні поступово покращується ситуація в енергосистемі на тлі потепління. У найближчий час можна очікувати справжнього послаблення графіків відключень, але варто враховувати один нюанс.
Справа в тому, що усе залежить від фактора під назвою "Путін", який непрогнозований. Ми точно знаємо, що кудись вдарить і колись вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ситуація з енергопостачанням та опаленням у Києві залишається складною. Мешканцям найбільш постраждалого району доведеться зачекати ще кілька днів.
Раніше президент Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація з енергетикою наразі у столиці й Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Напередодні в ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Регіон переходить від екстрених до планових погодинних відключень.
Про джерело: Полтаваобленерго
Полтаваобленерго - здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії в Полтавському регіоні. Компанія обслуговує 43628 км електромереж, 10137 підстанцій. АТ "Полтаваобленерго" забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів, пише Вікіпедія.
