Електрокари стануть розкішшю: експертка пояснила, чого чекати від цін в Україні

Юрій Берендій
27 січня 2026, 17:56
Експертка пояснила, як подорожчання зарядки та повернення ПДВ впливають на поведінку покупців і стримують розвиток ринку електромобілів в Україні.
Електрокари стануть розкішшю: експертка пояснила, чого чекати від цін в Україні
Як новий тариф на зарядку електрокарів вплине на ринок / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Україні майже нульовий попит на електромобілі
  • Підняття тарифів та повернення ПДВ стримує потенційних покупців

В Україні суттєво подорожчали послуги мереж зарядних станцій для електромобілів. Додатковим чинником зростання витрат стало відновлення сплати ПДВ під час імпорту електрокарів до України. У сукупності це може помітно позначитися на ринку електротранспорту. Про це повідомила в інтерв'ю Главреду експертка з інвестицій та їх супроводу в автомобільній галузі Марина Китіна.

Вона зазначила, що ці зміни навряд чи призведуть до масового розпродажу електромобілів — радше йдеться про дискусії та емоційну реакцію споживачів. Поодинокі випадки можливі, зокрема коли електрокар є єдиним авто в сім’ї й потрібен для щоденних поїздок без альтернативи.

"Але в цілому люди купують електромобіль у кількох типових сценаріях: коли є приватний будинок; коли це друга машина в родині; коли людина розуміє, де і як вона заряджається – наприклад, в радіусі 100–200 метрів є зарядна станція біля будинку", - вказала вона.

За словами Китіної, люди усвідомлюють, що електропостачання поступово відновлюється, однак водночас всі розуміють, що це лише тимчасовий стан. У будь-який момент нові ракетні удари можуть знову спричинити нові відключення, і з такою реальністю країна змушена жити.

За її словами, ці обставини істотно стримують зростання ринку електромобілів. Уже зараз у низки брендів станом на 26 січня не зафіксовано жодного продажу, тоді як у листопаді–грудні минулого року попит був надзвичайно високим.

"Вони самі кажуть: по-перше, продавати особливо й нема чого – все, що могли, розпродали. По-друге, це збіглося з тим, що люди хотіли купити дешево і заощадити. Вони це зробили, купили електромобілі, а тепер просто чекають стабілізації з електрикою. Але це не та ситуація, яка спонукає людину продавати автомобіль. Якщо людина знайшла гроші на покупку електромобіля, вона знайде гроші і на зарядку по 30 грн за кВт/год", - резюмує вона.

Як повернення ПДВ на імпорт електрокарів вплине на ринок - думка експерта

Як раніше писав Главред, із 1 січня 2026 року в Україні відновлюється сплата ПДВ на електромобілі, однак це не означає повернення повного оподаткування електрокарів. Про це повідомив керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Він пояснив, що механізм насправді доволі зрозумілий, хоча й має окремі особливості. Податкова пільга на ввезення електрокарів із самого початку була тимчасовою. Починаючи з 2018 року, коли її запровадили, у законодавстві щоразу визначали кінцеву дату дії цієї норми. Надалі її майже щороку продовжували — або на один рік, або одразу на кілька років.

"Цього разу пільгу просто не продовжили", - наголосив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на українському внутрішньому ринку спостерігається зростання вартості моркви, що пов’язано зі зменшенням обсягів продукції від вітчизняних виробників. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Водночас в Україні зафіксували зростання цін на картоплю. Аналітики проєкту EastFruit зазначають, що до цього вартість продукту залишалася стабільною ще з середини грудня минулого року.

Крім того, до 31 березня 2026 року в Україні діятиме оновлений тариф на електроенергію, який дозволить знизити вартість заряджання електромобілів. Здешевлення відбудеться за рахунок операторів зарядних мереж, які добровільно скорочують власну маржу. За словами експертки з інвестицій в автомобільній галузі Марини Китіної, у разі відмови платформи від комісії вона не отримуватиме прибутку, зате кінцева ціна для власників електрокарів стане нижчою.

Про персону: Марина Китіна

Марина Китіна - експерт із залучення та супроводження інвестицій в автомобільній індустрії UkraineInvest. Колишня радниця міністра інфраструктури України та ексспівробітниця Офісу підтримки реформ при Міністерстві Інфраструктури України.

Засновниця агенції GreenMobility Media, має власний ютуб-канал присвячений оглядам електричних авто. Аналізує статистику електромобілів, займається популяризацією їх використання, розповідає про мотивацію українців переходити на електротранспорт та розвиває відповідні спільноти.

Електрокари стануть розкішшю: експертка пояснила, чого чекати від цін в Україні

