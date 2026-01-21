Коли в Києві повернуться відключення світла за графіком: у Міненерго спрогнозували

У Києві та Київській області ситуація ускладнюється додатковим навантаженням на мережі через морози.

Коли Київ повернеться до погодинних графіків відключень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове:

Енергосистема України працює в режимі надзвичайної ситуації

У Києві та регіонах діють аварійні та мережеві відключення

Повернення до погодинних графіків можливе лише після стабілізації ситуації

Енергосистема України продовжує працювати на межі можливостей через безперервні російські удари та різке зниження температури. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що повернення Києва до прогнозованих погодинних відключень стане можливим лише після стабілізації ситуації в енергомережі.

У Міненерго повідомили, що ремонтні бригади працюють цілодобово, ліквідовуючи наслідки нових атак по енергооб’єктах. Внаслідок нічних ударів без світла залишилися мешканці кількох областей — Одеської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької. У регіонах уже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У столиці ситуацію ускладнюють сильні морози, які створюють додаткове навантаження на мережі. Для прискорення відновлення електро- та теплопостачання до Києва стягнули аварійні бригади з інших областей та фахівців "Укрзалізниці". Через критичний стан системи погодинні графіки наразі не застосовуються — діють мережеві обмеження.

Водночас у Києві вже відновили водопостачання. Триває перевірка об’єктів критичної інфраструктури, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії для населення. Місто отримало 55 генераторів із резервного хабу Міненерго, а також очікує нову партію допомоги від міжнародних партнерів.

Некрасов підкреслив, що повернення до прогнозованих відключень можливе лише після стабілізації енергосистеми. На Одещині мережеві обмеження залишаються чинними, тоді як в інших областях діють погодинні графіки та обмеження для промисловості. У низці регіонів доводиться застосовувати аварійні відключення через перевантаження обладнання на тлі морозів.

У Міненерго наголосили, що через масовані атаки Росії в енергосистемі діє режим надзвичайної ситуації.

Чи допоможуть міні-котельні відновити опалення у Києві - думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів, що пересувні міні-котельні спочатку призначалися для об’єктів соціального та гуманітарного призначення - лікарень, шкіл, дитячих садків. Проте підключення навіть таких будівель потребує складних технічних робіт.

Він пояснив, що потрібно зробити вихід із будівлі, встановити трубу та заглушку, підготувати об’єкт за проектом з дотриманням усіх технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення. За словами Сергієнка, після підготовки котельня може підключитися до системи опалення приблизно за 15 хвилин. Але для житлових будинків підключення пересувних міні-котелень можливе лише за умови виконання всіх технічних процедур заздалегідь.

"Якщо в будівлі немає підготовленого виходу, немає технічних умов, то її фізично неможливо підключити, як би цього не хотіли", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері збережеться до стабілізації енергозабезпечення. Він припустив, що скасувати його можна лише після закінчення опалювального періоду.

Також у Києві комунальні служби усувають наслідки російських атак, ситуація покращиться після зміни погоди. ДТЕК ліквідовує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- та холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла наразі 4 000 багатоповерхівок із 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.

Як повідомляв Главред, через перевтому у столиці померли два слюсарі аварійних бригад, багато робітників мають обмороження та психологічне виснаження. Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

