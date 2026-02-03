Гучні вибухи в Києві: окупанти атакують столицю балістикою, перші подробиці

У Києві пролунала серія гучних вибухів: окупанти завдали удару балістичними ракетами, які летіли з Брянська, повідомляють Повітряні сили України.
Атаку на столицю підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації:
"Росіяни атакують столицю балістичними ракетами. Будьте в укриттях".
Окупанти в лютий мороз завдали Києву чергового масованого удару. Наразі надходять повідомлення про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок та закладу освіти в Дніпровському районі, додав Ткаченко.
Також мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики виїжджають на виклики у Дніпровському та Деснянському районах. У Деснянському районі зафіксовано пошкодження господарських будівель.
Згодом Кличко додав, що у Дарницькому районі влучання припало на нежитлову забудову, а в Дніпровському районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні дитсадка.
У Києві та Дніпрі знову пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Вони зазначають, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, армія Росії скерувала на міста балістику.
Росія також запустила ракету "Циркон" з Криму, яка пролетіла майже через всю Україну та вразила територію на кордоні Житомирської та Київської областей.
Монітори повідомляють, що удари спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Росія продовжує атакувати Україну.
