Гучні вибухи в Києві: окупанти атакують столицю балістикою, перші подробиці

У Києві пролунала серія гучних вибухів: окупанти завдали удару балістичними ракетами, які летіли з Брянська, повідомляють Повітряні сили України.

Атаку на столицю підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації:

"Росіяни атакують столицю балістичними ракетами. Будьте в укриттях".

Окупанти в лютий мороз завдали Києву чергового масованого удару. Наразі надходять повідомлення про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок та закладу освіти в Дніпровському районі, додав Ткаченко.

Також мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики виїжджають на виклики у Дніпровському та Деснянському районах. У Деснянському районі зафіксовано пошкодження господарських будівель.

Згодом Кличко додав, що у Дарницькому районі влучання припало на нежитлову забудову, а в Дніпровському районі внаслідок атаки сталося загоряння в приміщенні дитсадка.

У Києві та Дніпрі знову пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Вони зазначають, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, армія Росії скерувала на міста балістику.

Росія також запустила ракету "Циркон" з Криму, яка пролетіла майже через всю Україну та вразила територію на кордоні Житомирської та Київської областей.

Монітори повідомляють, що удари спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Росія продовжує атакувати Україну.

